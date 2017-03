VKS Tối cao yêu cầu báo cáo vụ 'truy tố oan nhưng không bồi thường'

Ông Nguyễn Trần, người suốt bảy năm qua liên tục khiếu nại đòi bồi thường oan nhưng VKSND tỉnh Đồng Nai không giải quyết . Ảnh: V.HỘI.

Trước đó, Pháp luật TP.HCM đã có bài viết “Truy tố oan nhưng không chịu bồi thường” (số 217, ngày 17-8-2015) và bài “Không chứng minh được tội phạm, phải bồi thường oan” (số 218, ngày 18-8-2015).

Theo đó, ngày 15-3-2006, ông Nguyễn Trần trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là cháu L ở cùng xã mới 12 tuổi, việc ông Trần hiếp dâm cháu nhiều lần đã dẫn đến hậu quả làm cháu có thai.

Từ cuối năm 2006 đến tháng 12-2007, TAND tỉnh Đồng Nai đã trả hồ sơ điều tra bổ sung và 3 lần mở phiên tòa xét xử vụ án nhưng chưa thể tuyên án vì chứng cứ kết tội chưa đầy đủ.

Kết quả giám định AND của Viện Khoa học hình sự -Bộ Công an lại xác định ông Trần không phải là bố của đứa con do cháu L sinh ra. VKSND tỉnh Đồng Nai cũng đã thay đổi tội danh truy tố ông Trần từ tội “Hiếp dâm trẻ em” sang tội “Giao cấu với trẻ em” nhưng Tòa vẫn không thể tuyên án.

Tháng 12-2007, ông Trần được VKSND tỉnh Đồng Nai hủy bỏ lệnh tạm giam và sau đó đình chỉ điều tra vụ án, bị can. Trong thời gian ông bị truy tố, xét xử, vợ ông đã chết, con trai phải đi ăn xin. Từ đó đến nay, ông nhiều lần có đơn gửi TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an, VKSND tỉnh Đồng Nai yêu cầu kết luận rõ vụ, việc và thực hiện việc bồi thường oan, sai. Các đơn của ông đều được chuyển về VKSND tỉnh Đồng Nai để xem xét giải quyết nhưng đến nay đã 7 năm cơ quan tố tụng vẫn im lặng chưa xem xét giải quyết.