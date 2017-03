VKS xem xét oan án ‘đường trộn vôi bột’

Cuối tuần, người đàn ông tóc hoa râm ấy lại kỳ cạch chạy chiếc xe máy cà tàng từ Hậu Giang lên Cần Thơ. Nếu không bận công tác đột xuất thì tôi thường là người đối ẩm với ông bên bàn cà phê cóc ở làng báo đường Trần Văn Hoài. Bẵng đi hai tháng không gặp, bỗng đầu tuần rồi ông gọi điện thoại báo tin: “Vụ án tui khiếu nại oan sai lòng vòng tới lui mấy chục năm nay giờ lại giao về cho VKSND huyện Phụng Hiệp giải quyết rồi chú ạ. Hổng biết lần này dứt dạt cho xong hay người ta lại chuyển tới lui nữa. Sức tui giờ cũng cạn, không biết có theo đuổi đến ngày vụ việc của tui được làm sáng tỏ hay không”...

Khởi tố, 10 năm sau chuyển sang phạt hành chính

Ông tên là Nguyễn Hoàng Việt - nhân vật mà Pháp luật TP.HCM từng phản ánh từ ba năm trước. Tháng 12-1986, chỉ vì người em trai mang đường trộn vôi bột đến bán cho trạm thu mua nông sản xã Tân Bình (Phụng Hiệp, Hậu Giang) mà ông Việt bị khởi tố, bắt tạm giam về tội làm hàng giả và buôn bán hàng giả. Cuối tháng 1-1987, TAND huyện Phụng Hiệp đã xử phạt ông 18 tháng tù.

Ông Việt kháng cáo kêu oan. Sau sáu tháng 12 ngày bị tạm giam, ông được cho tại ngoại. Cuối năm 1988, TAND tỉnh Hậu Giang hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ về cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại vì cho rằng cấp sơ thẩm kết án ông Việt về tội làm hàng giả và buôn bán hàng giả là chưa đúng. Mãi gần sáu năm sau, tháng 11-1994, Công an huyện Phụng Hiệp mới thay đổi tội danh khởi tố đối với ông Việt thành lừa dối khách hàng. Năm 1995, VKS huyện có cáo trạng truy tố ông Việt về tội này.

Hai năm sau, thấy vụ án của mình không được xét xử, ông Việt khiếu nại thì được địa phương mời ra nhận Quyết định đình chỉ điều tra số 08 ngày 17-7-1997 của VKS huyện với nội dung: “Xét thấy hậu quả xảy ra không lớn, mức phạm tội lần đầu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; chuyển xử lý hành chính”.

Cho rằng mình vô tội, ông Việt từ chối nhận quyết định này. Cho đến nay, không có cơ quan nào ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông cả. Ông liên tục gửi đơn khiếu nại đòi bồi thường oan khắp nơi từ địa phương đến trung ương nhưng không được cơ quan nào đứng ra giải quyết.





Ông Nguyễn Hoàng Việt, người đang khiếu nại kêu oan. Ảnh: G.TUỆ

Hy vọng cho người kêu oan

Tháng 3-2015, TAND tỉnh Hậu Giang đã có văn bản trả lời ông Việt, cho biết đơn yêu cầu bồi thường oan của ông đã được tòa xác minh, làm rõ. Qua đó, đã xác định VKSND huyện Phụng Hiệp đình chỉ giải quyết vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ sang UBND huyện này để xử lý hành chính đối với ông Việt.

Đáng chú ý, trong văn bản này, TAND tỉnh Hậu Giang cũng cho biết: “Vấn đề còn vướng mắc là Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng chưa quy định cụ thể về trường hợp tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo tội danh khác và VKS đã ra cáo trạng theo tội danh khác, đã tống đạt cho bị can mà sau đó cũng chính VKS lại ra quyết định đình chỉ điều tra do hành vi của bị can gây thiệt hại không lớn, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự là thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của cơ quan nào”.

“Đầu tháng 10-2016, TAND tỉnh Hậu Giang lại trả lời tôi là đơn và tài liệu vụ việc đã chuyển VKSND huyện Phụng Hiệp giải quyết theo thẩm quyền. Không biết lần này vụ việc của tôi có kết quả hay không” - ông Việt buồn bã. Cũng theo ông Việt, mới đây sau khi nhận được văn bản trả lời của TAND tỉnh, ông đã liên hệ với VKSND huyện Phụng Hiệp nhưng chưa được cơ quan này trả lời rõ ràng.

Trao đổi với PV, ông Lê Minh Liệt (Viện trưởng VKSND huyện Phụng Hiệp) cho biết: “VKSND huyện đã nhận hồ sơ vụ khiếu nại của ông Việt từ tỉnh chuyển xuống, sắp tới chúng tôi sẽ họp để xem xét giải quyết”. Ông Liệt cũng cho biết khi nào có kết quả sẽ thông tin cụ thể cho

Pháp Luật TP.HCM.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ việc có diễn tiến mới.