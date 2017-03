VKS yêu cầu phục hồi điều tra vụ án Bệnh viện Tây Đô

Trong quyết định nói trên, viện trưởng VKSND TP Cần Thơ cũng giao Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ phục hồi điều tra lại vụ án.

Gần 14 tháng trước, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án do không có dấu hiệu tội phạm và ngay sau đó gửi hồ sơ vụ án này sang VKS đồng cấp để kiểm sát điều tra theo quy định. Sau một thời gian dài, VKS mới ra quyết định như trên, trong khi theo quy định thời hạn này chỉ là 15 ngày.

Như Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần thông tin, BV Đa khoa Tây Đô (thuộc Công ty TNHH BV Tây Đô) với quy mô khoảng 100 giường, kinh phí đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị lên đến khoảng 300 tỉ đồng. Dự án trên do 50 thành viên góp vốn được khởi công vào tháng 12-2004 và đi vào hoạt động tháng 8-2007. Một năm sau, xảy ra tranh chấp nội bộ và Sở KH&ĐT TP Cần Thơ đã thanh tra BV. Đến quý IV-2012, BV Tây Đô ngưng hoạt động. Vụ việc lùm xùm của BV tiếp diễn và có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng…

Ngày 16-10-2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ công bố quyết định khởi tố vụ án sử dụng trái phép tài sản tại Công ty TNHH BV Tây Đô. Việc khởi tố xuất phát từ việc VKSND TP Cần Thơ thấy cần phải làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc kê khống giá đất, sử dụng công quỹ để trả nợ riêng, chuyển nhượng vốn góp khống tại công ty này. Đến tháng 6-2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bổ sung vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau gần một năm điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã đình chỉ điều tra vụ án vì không có dấu hiệu tội phạm.