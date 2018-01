VKSND Cấp cao 3: Giảm án bị hủy, sửa năm 2018

Ngày 12-1, VKSND Cấp cao tại TP.HCM (Viện Cấp cao 3) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2018.

Báo cáo tại hội nghị, Viện trưởng Viện Cấp cao 3 Nguyễn Đình Trung cho biết: năm 2017, cơ quan về cơ bản hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn và nâng cao chất lượng các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra. Trong đó hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ do Quốc hội và ngành quy định.



Viện trưởng Viện Cấp cao 3 Nguyễn Đình Trung khai mạc hội nghị

Cụ thể đối với những án tham nhũng, án phức tạp, án kêu oan, án do liên ngành trung ương chỉ đạo, án dư luận quan tâm đều có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Viện. Đặc biệt là sự nghiên cứu, chuẩn bị nghiêm túc của kiểm sát viên được phân công; các kết luận, quan điểm đề xuất giải quyết của kiểm sát viên có căn cứ nên hầu hết được HĐXX chấp nhận. Điển hình trong kỳ, đơn vị đã phối hợp với TAND Cấp cao giải quyết tốt nhiều vụ án lớn, phức tạp như vụ Phạm Công Danh và đồng phạm.



Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, tổng kết thực tiễn, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ được đẩy mạnh và tăng cường. Số lượng kháng nghị phúc thẩm án hình sự vượt 1,3%, hành chính vượt 2,9%, kinh doanh thương mại vượt 8,6%. Chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự vượt chỉ tiêu, dân sự vượt 20%, chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự, hành chính vượt 15%...

Cạnh đó, công tác tăng cường giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm là nhiệm vụ đột phá được tăng cường. Ngoài ra thông qua công tác giải quyết đơn, kiến nghị đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện Cấp cao 3 đã ban hành nhiều kiến nghị ban hành khắc phục vi phạm và phòng ngừa... Điển hình như kiến nghị Bộ Công an trong việc sửa đổi mẫu lý lịch bị can và chỉ đạo khắc phục việc lập danh chỉ bản, lý lịch bị can. Đồng thời công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ cũng được đẩy mạnh, tăng cường...



Viện hình sự được tặng cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối"

Bên cạnh đó, viện vẫn còn một số hạn chế như tỉ lệ giải quyết án còn thấp 59%, một số kháng nghị phúc thẩm, gíam đốc thẩm không được chấp nhận. Số lượng kháng nghị phúc thẩm dân sự tăng cao so với năm 2016 nhưng chất lượng giải quyết án của địa phương trong lĩnh vực này còn nhiều hạn chế...



Hướng đến năm 2018, Viện chọn công tác giải quyết án phúc thẩm làm khâu đột phá kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tăng cường phối hợp với 23 VKS địa phương trong việc kiểm sát bản án, quyết định... nhằm nâng cao chất lượng giải quyết án từ địa phương, giảm thiểu các vụ án bị cấp phúc thẩm tuyên huỷ, sửa... Năm 2017, Viện Cấp cao 3 đã vinh dự được tặng “Cờ thi đua ngành kiểm sát nhân dân”. Tại hội nghị, Viện 1 (Viện Hình sự - Viện Cấp cao 3) được tặng cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối". Ngoài ra nhiều cá nhân nhận được bằng khen và danh hiệu do có thành tích tốt liên tục nhiều năm...