VKSND Sóc Trăng bồi thường 237 triệu đồng cho 3 người oan sai

Ngày 5-3, đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức buổi gặp gỡ vợ chồng ông Phạm Văn Lé và em trai Phạm Văn Lến (cùng ngụ phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu) để thương lượng mức tiền bồi thường do công an bắt tạm giam, VKSND phê chuẩn khởi tố, bắt giam các bị can oan sai.

Trước đó, theo cáo trạng của VKSND tỉnh Sóc Trăng thể hiện vào ngày 3-8-2012, Lâm Tài Mấu cùng người bạn tên Minh đi nhậu về ngang qua nhà Lé thì dừng lại đập cửa và chửi.

Lé tức giận tát vào mặt Mấu, sau đó có dùng cây gài cửa đánh Mấu bất tỉnh.

Mấu được Minh dìu đi nhưng sau đó người dân phát hiện Mấu nằm chết cách nhà Lé trên 1km.

Kết luận giám định pháp y xác định toàn thân Mấu có nhiều vết xây xát, bầm tụ máu dưới da đầu vùng thái dương - trán trái và vùng chẩm, tụ máu bán cầu não trái. Nguyên nhân nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Gần 2 tháng sau, anh em ông Lé bị bắt, bà Xem (vợ ông Lé) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại các phiên tòa, ông Lé một mực cho rằng vì tức giận mình chỉ tát tay Mấu chứ không dùng vật cứng đánh.

Không chỉ thế, nhiều chứng cứ khác cho thấy nạn nhân tử vong không liên quan đến ông Lé nhưng đã bị cơ quan chức năng bỏ qua, khiến việc điều tra, bắt tạm giam ông Lé bị oan sai. Nửa năm trước ông Lé, Lến được thả.

Giữa tháng 12-2014, Công an tỉnh Sóc Trăng đình chỉ điều tra đối với vợ chồng và em ông Lé. Trong đó, ông Lé được xác định không giết Mấu và bà Xem với ông Lến cùng được xác định không thực hiện hành vi không tố giác tội phạm.

Sau khi được công an thả ra, ông Lé và ông Lến yêu cầu VKSND tỉnh Sóc Trăng bồi thường mỗi người 271 triệu đồng, còn vợ ông Lé đòi bồi thường 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, phía VKSND tỉnh lại đưa ra mức bồi thường cho hai anh em chỉ 210 triệu đồng, còn vợ ông Lé chỉ được 27 triệu đồng.

"Gia đình tôi đã đồng ý với mức bồi thường này, nếu không ai có ý kiến gì khác thì phía VKSND tỉnh Sóc Trăng sẽ có quyết định bồi thường sớm, trong vòng 15 ngày", ông Lé cho biết.

Theo PHƯƠNG NGUYÊN/TTO