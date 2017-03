VKSND tỉnh Đồng Nai bác khiếu nại 2 người bị oan

Theo VKSND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Bảy thiếu trách nhiệm trong việc ký chứng thực dẫn đến ông Trần Đình Hòa, bà Nguyễn Thị Kim Lý chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Tội phạm hoàn thành từ thời điểm ông Hòa nhận tiền thông qua giải ngân từ ngân hàng được thế chấp bằng tài sản không phải là của ông Hòa. Tuy nhiên, sau khi sự việc bị phát hiện, vợ ông Hòa đã đưa tài sản vào thế chấp, đồng thời ngân hàng không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Do đó VKSND huyện Cẩm Mỹ căn cứ vào khoản 1 Điều 25 BLHS để đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can là có căn cứ. Vì vậy, nội dung kêu oan của ông là không có cơ sở.



Hai anh Võ Văn Bảy và Trần Bá Đại sẽ tiếp tục gửi đơn kêu oan cho đến khi nào tìm ra được công lý. Ảnh: KT

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, năm 2007, ông Tô Văn Nho đến gặp Nguyễn Thị Kim Lý nhờ vay giùm 50 triệu đồng bằng cách thế chấp giấy đỏ. Lý cũng đang cần tiền nên đến gặp ông Trần Đình Hòa nhờ đứng ra vay tiền ngân hàng giùm. Ông Hòa yêu cầu bà Lý phải làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Nho sang cho ông Hòa mới vay được và bà Lý đồng ý.

Bà Lý nhờ một người hàng xóm của ông Trần Bá Đại, một cán bộ địa chính xã, mang hồ sơ đến UBND xã Xuân Bảo ký chứng thực. Ông Đại tin tưởng nên đem trình Chủ tịch xã Võ Văn Bảy ký chứng thực.

Từ đó, UBND huyện Cẩm Mỹ đã cấp giấy chủ quyền thửa đất của ông Nho sang cho ông Hòa. Ông Hòa đem giấy đỏ này đến Ngân hàng Quân đội thế chấp để vay 500 triệu đồng. Đến năm 2010, ông Nho mới hay sự việc nên làm đơn tố cáo.

Ông Hòa, bà Lý bị VKSND huyện Cẩm Mỹ truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị tòa cùng cấp phạt lần lượt sáu và hai năm tù. Còn ông Đại và ông Bảy bị xử phạt lần lượt 12 tháng và 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi án sơ thẩm bị TAND tỉnh Đồng Nai hủy, tháng 7-2016 VKSND huyện Cẩm Mỹ đã đình chỉ điều tra bị can bốn người với lý do miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 25 BLHS.

Sau khi báo đăng, nhiều chuyên gia luật cho rằng VKSND huyện Cẩm Mỹ xác định hành vi của ông Bảy và ông Đại có dấu hiệu tiếp tay cho ông Hòa để chiếm đoạt tài sản của ngân hàng là không đúng. Bởi lỗi thiếu trách nhiệm của ông Đại và ông Bảy chỉ là lỗi vô ý, không phải cố ý cùng thực hiện hành vi phạm tội với ông Hòa, bà Lý. Khi sự việc bị phát hiện, vợ ông Hòa đã đem tài sản khác vào thế chấp nên ngân hàng không bị thiệt hại gì.

Do đó VKSND huyện Cẩm Mỹ phải đình chỉ các bị can ở khoản 2 Điều 107 BLTTHS, do hành vi không cấu thành tội phạm mới đúng. Việc đình chỉ với lý do miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 25 BLHS là VKS đang né trách nhiệm xin lỗi, bồi thường oan.

“Rõ ràng chúng tôi không phạm tội, vậy mà CQĐT bắt tạm giam tôi 2,5 tháng. Giờ lại nói miễn trách nhiệm hình sự là quá vô lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu oan” - ông Đại nói.