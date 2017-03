VKSND tỉnh Đồng Nai xin lỗi và bồi thường

Theo đó, VKS sẽ bồi thường cho ông Sơn 400 triệu đồng, gồm khoản tổn thất tinh thần và các thiệt hại khác liên quan. Ông Sơn không yêu cầu viện phải tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc nhưng phải đăng tin xin lỗi công khai trên báo Đồng Nai.

Như đã thông tin, năm 2007, ông Sơn cùng vợ chồng ông Quang Vĩnh Thuận thống nhất thành lập Công ty Cổ phần Gạch ngói tuynel Thiện Tân để mua lại một nhà máy gạch tại ấp Ông Hường, xã Thiện Tân (Vĩnh Cửu). Theo giấy phép, vợ ông Thuận là chủ tịch hội đồng quản trị, ông Sơn làm giám đốc điều hành, ông Thuận và một người nữa là thành viên hội đồng quản trị.

Sau đó các bên nảy sinh tranh chấp, vợ ông Thuận giữ luôn con dấu và cuốn hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Thiện Tân, không giao cho ông Sơn. Do vậy từ tháng 1-2008 đến tháng 7-2009, nhà máy gạch sản xuất, kinh doanh không xuất hóa đơn bán hàng, không đóng thuế nên ông Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, bắt tạm giam. Các quyết định của cơ quan điều tra đều được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Ông Sơn cho rằng ông không thể đóng thuế được do không có con dấu và cuốn hóa đơn giá trị gia tăng trong tay chứ không phải là trốn thuế. Cuối cùng, VKSND tỉnh Đồng Nai phải đình chỉ, xác định ông Sơn bị oan.

HỒNG TÚ