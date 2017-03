VKSND Tối cao chỉ đạo kiểm tra vụ ‘quan xã siết tài sản trừ nợ’

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, năm 2013, lấy lý do mẹ của anh Nguyễn Thành Luân nợ tiền hụi gần 7 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Bơi (Chủ tịch HĐND xã Thạnh Phước) đã gọi hai người cháu đến nhà bà ngoại của anh Luân để lấy một máy dầu chạy xuồng máy (trị giá 12 triệu đồng) mà anh Luân gửi ở đây. Anh Luân tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Bơi đến Công an huyện Thạnh Hóa nhưng công an không khởi tố vụ án. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, nhiều chuyên gia cho rằng vụ việc đã đủ yếu tố cấu thành tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.