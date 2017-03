VKSND Tối cao chỉ đạo xử lý 'vụ chạy án' đăng trên Pháp Luật TP.HCM

Cụ thể, ngày 14-8-2016 báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài Vụ tố chạy án: Chẳng trách dư luận cứ xầm xì của tác giả luật sư Trần Công Ly Tao với thông tin, ngày 10-8-2016, TAND TP.HCM xử phúc thẩm vụ án Mai Thị Ngọc Vân, trú tại quận Tân Bình, TP.HCM bị TAND quận Tân Bình xử sơ thẩm tuyên phạt mức án chín tháng tù giam.

Mặc dù vụ án này viện kiểm sát không kháng nghị nhưng Tòa Phúc thẩm đã tuyên phạt tăng án đối với bị cáo Vân lên bốn năm tù giam (gấp năm lần án sơ thẩm tuyên).

Bị cáo Vân là người đã có đơn tố cáo Trần Thị Nhung là thư ký phiên tòa phúc thẩm có hành vi yêu cầu chi 120 triệu đồng để được xử án treo và sau đó Phạm Văn Khang là chồng của Nhung đã nhận của chị Vân 85 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang.

Về việc này, luật sư Trần Công Ly Tao cho rằng bị hại có hành vi tấn công trước và chỉ có một nạn nhân có mức thương tích 11% nên án phúc thẩm xử như vậy là nặng, còn bị cáo Vân cho rằng mình bị trù dập vì tố cáo cán bộ tòa tham nhũng, nên đã có đơn cầu cứu Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.

Bà Vân, VKSND TP.HCM và một số luật sư có ý kiến đề nghị VKSND cấp cao, TAND cấp cao tại TP.HCM cần kháng nghị giám đốc thẩm bản án này.

* Ngoài ra, VKSND Tối cao cũng yêu cầu VKSND tỉnh Cà Mau kiểm tra và báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách để có những chỉ đạo và xử lý kịp thời với thông tin bài báo "VKS Cái Nước đình chỉ cùng lúc 3 thanh niên" đăng trên Pháp Luật TP.HCM .

Ngày 16-8-2016, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng bài VKS Cái Nước đình chỉ cùng lúc 3 thanh niên với nội dung, tháng 6-2015, Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã khởi tố và bắt tạm giam đối với 3 bị can là Nguyễn Hoàng Khang, Lê Minh Nhựt và Nguyễn Vũ Ca về tội “Cướp tài sản” (điện thoại di động trị giá 3,5 triệu đồng).

VKSND huyện đã lập cáo trạng truy tố 3 bị can này vì ban đầu 3 bị can nhận tội. Tuy nhiên, sau đó các bị can đều phản cung, không nhận tội với lý do bị Điều tra viên đánh đau quá nên phải nhận để không bị đánh.

Sau 3 lần TAND huyện Cái Nước trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì có một số nhân chứng xác định trong thời điểm xảy ra tội phạm 3 bị can này vẫn đang làm việc tại quán nhậu. Sau 1 năm bị tạm giam, 3 bị can đã được tại ngoại.

Nhận thấy chứng cứ kết tội yếu nên ngày 15-8-2016, Viện trưởng VKSND huyện Cái Nước đã ký quyết định đình chỉ điều tra đối với 3 bị can vì hành vi không cấu thành tội phạm.