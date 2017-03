VKSND Tối cao yêu cầu báo cáo vụ công an bị tố gài bẫy

Ngày 12-4, một nguồn tin cho biết VKSND Tối cao đã có văn bản yêu cầu VKSND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra lại vụ việc liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử vụ cướp tài sản xảy ra tại huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã được báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Kết quả kiểm tra phải báo cáo cho lãnh đạo VKSND Tối cao phụ trách, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2), Văn phòng VKSND Tối cao.



Bị cáo Phạm Minh Tiến tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: THIỀU HOA

Công văn trên dẫn lại nội dung hai bài báo đăng trên Pháp Luật TP.HCM, gồm “Công an bị tố gài bẫy trong vụ cướp” số ra ngày 4-4, “Không được thúc đẩy tội phạm” số ra ngày 5-4, nêu: Sáng 5-2-2015, Phạm Minh Tiến (ngụ xã Diên An, huyện Diên Khánh) gọi người yêu của mình là Nguyễn Thị Bích Vân đến cửa Hậu thành Diên Khánh để nói chuyện.

Khi đến nơi, Tiến yêu cầu Vân phải đưa Tiến 800.000 đồng để đi TP.HCM nhưng Vân nói không có tiền. Vì vậy, Tiến đánh Vân, lấy một điện thoại di động, đồng thời yêu cầu Vân phải đưa 800.000 đồng mới trả lại điện thoại.

Sau đó, Vân đến Công an huyện Diên Khánh trình báo sự việc. Tại đây, Vân được hai cán bộ công an huyện đưa 800.000 đồng để đưa cho Tiến. Đến 13 giờ cùng ngày, khi Vân đưa tiền cho Tiến thì bị công an bắt giữ. Sau đó, Tiến bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cướp tài sản.

Ngày 26-11-2015, TAND huyện Diên Khánh xử sơ thẩm tuyên phạt Tiến bảy năm tù về tội danh trên.

Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy bản án sơ thẩm. Bình luận về vụ án này, nhiều luật sư, chuyên gia pháp luật cho rằng vụ án có dấu hiệu oan, sai vì Luật Tố tụng hình sự không cho phép công an gài bẫy, hoạt động tố tụng phải công khai, chứng minh tội phạm phải sử dụng các biện pháp hợp pháp, việc công an đưa tiền cho người bị hại để đưa cho bị cáo không được coi là chứng cứ hợp pháp. Do đó, trước mắt cơ quan tố tụng cần cho bị cáo tại ngoại và sớm xem xét lại vụ án để tránh oan sai.