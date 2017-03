VKSND Tối cao yêu cầu hải quan trả lại gỗ

Lãnh đạo VKSND Tối cao yêu cầu Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 3) và VKSND tỉnh Bình Phước kiểm tra vụ việc trên; đôn đốc Tổng cục Hải quan trả lại tang vật cho doanh nghiệp (DN)” - ngày 6-11, nguồn tin từ VKSND Tối cao cho biết.

Văn bản của VKSND Tối cao cũng đề cập nhiều nội dung mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh như: Tháng 5-2014, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan khởi tố vụ án buôn lậu gỗ xảy ra tại Công ty Bảo Ngọc Bình Phước và chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra. Sau khi hải quan khởi tố vụ án và thu giữ, không cho Công ty Bảo Ngọc xuất bán 12 container gỗ, ông Quách Phi Long (Phó Giám đốc Công ty Bảo Ngọc) đã có đơn khiếu nại gửi Bộ Công an và viện trưởng VKSND Tối cao.





Ông Quách Phi Long bên lô gỗ bị Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan tạm giữ 22 tháng nay tại Chi cục Hải quan Dinh Bà (Đồng Tháp). Ảnh: N.ĐỨC

VKSND Tối cao nhấn mạnh: Qua một năm điều tra, vì không đủ căn cứ kết luận Công ty Bảo Ngọc buôn lậu nên tháng 4-2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Ngày 12-9, Công an tỉnh Bình Phước cũng đình chỉ điều tra vụ án vì việc mua bán gỗ của Công ty Bảo Ngọc không cấu thành tội phạm. Sau khi đình chỉ vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng như Công an tỉnh Bình Phước đã yêu cầu Tổng cục Hải quan phải trả lại gỗ cho DN. Dù vậy, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan vẫn chưa thực hiện, gây thiệt hại cho Công ty Bảo Ngọc gần 20 tỉ đồng nên ông Long phải kêu cứu đến Thủ tướng Chính phủ.