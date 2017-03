VKSND Tối cao yêu cầu kiểm tra vụ chết tại công an xã ở Vĩnh Long

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM có bài “Người nhà không tin con em mình tự tử” phản ánh: Đêm 7-7, anh Bé Tư bị công an xã bắt tạm giữ tại trụ sở công an xã vì nghi trộm cắp tài sản. Đến sáng 8-7, anh Trần Ngọc Bé Ba (anh của anh Tư) được công an xã mời lên để “chứng kiến” em trai mình đã chết tại trụ sở công an xã trong tư thế quỳ gối trên giường, hai tay co cụm trước ngực, cổ bị buộc bằng dây vải màn. Cái chết của anh Tư khiến gia đình và dư luận địa phương hoài nghi.

Sau đó, Công an tỉnh và UBND tỉnh Vĩnh Long xác nhận anh Tư đã chết do treo cổ tự tử. Tuy nhiên, gia đình anh Tư vẫn hoài nghi về nguyên nhân cái chết của anh. Theo họ, chấn song cửa sổ và giường rất thấp, muốn có ý định tự tử bằng cách treo cổ cũng không thực hiện được nên cái chết của anh Tư có nhiều uẩn khúc.

NGUYỄN ĐỨC