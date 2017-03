Vợ đi Trung Quốc, chồng ở nhà xin cháu gái 7 tuổi 'cho mần tý'

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Giản Viết Tùng về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, vợ Tùng sang Trung Quốc làm việc để lại hai con nhỏ sinh năm 2006 và năm 2009 ở nhà để Tùng chăm, nuôi con.

Sáng 8-11-2014, Tùng đi làm về nhà (Tùng làm nghề đi bới, nhặt rác), thấy cháu L.Th.Ng (7 tuổi, ở thị trấn Quỳ Hợp, là con em trai của vợ Tùng, gọi Tùng bằng dượng) đang nằm ngủ trên giường trên gian nhà bếp của gia đình Tùng. Tùng bảo hai con nhỏ của mình “mấy đứa đi ra ngoài chơi”. Hai đứa con của Tùng đi ra ngoài đường chơi, còn cháu Ng vẫn ngủ say trên giường. Tùng cởi hết quần áo dài rồi leo lên giường nằm cạnh cháu Ng rồi trùm chăn lại. Tùng nảy sinh ý định giao cấu với cháu Ng nên nói với cháu “cho dượng mần tý dượng cho tiền ăn sáng”. Cháu Ng trả lời: “đừng dượng” (không dượng).

Tuy nhiên Tùng tiếp tục giở trò đồi bại đối với cháu Ng. Khi Tùng đang giao cấu với cháu Ng thì ông nội của cháu Ng (cũng là bố vợ của Tùng) đi sang nhà Tùng nói “Ng về ăn cơm đi học”. Nghe vậy, cháu Ng kéo quần lên, xuống giường đi về nhà.

Ông nội của cháu Ng không nói gì với Tùng mà quay ra đi về, còn Tùng vẫn nằm im trên giường.

Đến ngày 25-11-2014, cháu Ng kể chuyện bị Tùng giao cấu cho gia đình biết và gia đình cháu Ng đã làm đơn tố cáo Tùng lên cơ quan công an. Đến ngày 29-11-2014, Tùng lên Cơ quan công an huyện Quỳ Hợp đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An giám định, kết luận, toàn thân cháu Ng không có vết xây xước do tác động của ngoại lực, bộ phận sinh dục của cháu Ng bình thường, không bị tổn thương, chưa bị rách.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình cháu Ng không yêu cầu Tùng bồi thường.

Tại phiên tòa, Tùng thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nhà nôi dạy hai con. Gia đình cháu Ng cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Tùng. Xem xét các yếu tố, tòa đã tuyên mức phạt như trên.