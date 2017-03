Vợ nạn nhân kháng cáo vụ CSGT gọi côn đồ đánh người

Đó là: Giám định lại nguyên nhân và cơ chế tử vong vì bà Thảo cho rằng bản kết luận giám định ngày 2-7-2016 mà TAND TP.HCM căn cứ để xét xử thiếu chuyên môn và tính khách quan;



Xác định vết bầm tụ máu vùng đỉnh chẩm kích thước 4 x 0,8 cm, bầm tụ máu dưới da đầu vùng đỉnh chẩm kích thước 4 x 3 cm, não phù sung huyết để làm rõ do vật gì gây nên, những ai làm, ở đâu, khi nào, gây ra cái chết như thế nào; có việc các bị cáo dùng mũ bảo hiểm đánh ông Chín như lời khai của một bị cáo và người làm chứng khai tại CQĐT mà cáo trạng không thể hiện hay không; trách nhiệm của bệnh viện trong quá trình điều trị, sau đó ông Chín đã tử vong tại đây; xác định hành vi của các bị cáo về việc cố sát…



Phạm Sỹ Hoài Như tại tòa sơ thẩm ngày 23-9. Vợ nạn nhân đã kháng cáo yêu cầu xác định hành vi của các bị cáo về việc cố sát… Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo bản án sơ thẩm, Như là tổ trưởng tổ CSGT chốt ở ngã tư Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý.

Đêm 25-6-2014, ông Nguyễn Văn Chín có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên CSGT dừng xe kiểm tra. Ông Chín không ký biên bản. Như gọi cho Chung (người quen của Như, vừa ra tù về tội cướp giật tài sản) đến giải quyết bằng cách “đánh dằn mặt”.

Chung gọi theo Hạnh, Vương và Vững cùng đến. Nhóm của Chung đã gọi ông Chín ra một nơi khác rồi lao vào đánh khiến ông chết sau hai ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Quá trình điều tra đã thu thập được danh sách cuộc gọi ngay đêm xảy ra sự việc giữa bị cáo Như và Chung và xác định được Như đã gọi nhóm của Chung đến để đánh thị uy khiến ông Chín tử vong.

Suốt quá trình tố tụng, Như cho rằng chỉ nhờ Chung đến đưa ông Chín về nhà. Tháng 9-2014, Như bị tước danh hiệu công an và tháng 11-2014 bị khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 13-2-2015, Như được gia đình bảo lãnh tại ngoại đến nay với lý do “từng là chiến sĩ Công an nhân dân và phạm tội lần đầu”.



Bà Dương Thị Thảo và di ảnh chồng tại phiên tòa ngày 23-9. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tòa sơ thẩm từng nhiều lần trả hồ sơ để làm rõ kết quả giám định, nhằm xác định lại tội danh.

Ngày 23-9, tòa nhận định dù Như chối tội nhưng có cơ sở kết luận bị cáo này là chủ mưu cùng đồng phạm thực hiện tội phạm. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Như quanh co chối tội nên phải có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, Như chưa có tiền án, tiền sự, cha mẹ là người có công, chủ động bồi thường 100 triệu đồng… nên được xem xét giảm nhẹ. Từ đó tòa tuyên phạt Như 12 năm tù về tội cố ý gây thương tích (VKS đề nghị 10-11 năm).