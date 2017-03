Vợ người chết kiện đòi công an bồi thường gần 4 tỉ đồng

“Tòa yêu cầu tôi phải nộp kết quả giám định pháp y nhưng kết luận này hiện tôi không có nên chỉ mong với thẩm quyền của mình, tòa có văn bản đề nghị VKS cung cấp” - chị Liên nói.

Cũng theo chị Liên, chị khởi kiện dân sự đối với Công an TP Vĩnh Long để yêu cầu bồi thường gần 4 tỉ đồng gồm tiền bồi thường tổn thất về tinh thần, bồi thường thiệt hại vật chất… do một số cán bộ công an đã gây ra cái chết cho chồng chị.





Chị Trịnh Kim Liên trình bày về cái chết nhiều uẩn khúc của chồng mình tại Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: P.LOAN

Chị Liên cũng cho biết vừa qua chị khiếu nại yêu cầu CQĐT VKSND Tối cao phục hồi điều tra vụ án dùng nhục hình xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long. Mới đây, chị đã nhận được Công văn số 298 của CQĐT VKSND Tối cao trả lời chị.

Theo công văn này, CQĐT VKSND Tối cao cho biết vào tháng 11-2013 đã khởi tố vụ án dùng nhục hình xảy ra tại Công an TP Vĩnh Long (liên quan đến cái chết của chồng chị Liên - PV). Đến ngày 15-9-2014, cơ quan này ra quyết định đề nghị Phân viện Pháp y Quốc gia tại TP.HCM giám định bổ sung. Do hết thời hạn điều tra nên CQĐT VKSND Tối cao cũng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra (vào cùng ngày 15-9-2014) để chờ kết quả giám định pháp y bổ sung.

Theo CQĐT VKSND Tối cao, căn cứ kết quả giám định pháp y bổ sung và tài liệu điều tra, xét thấy không đủ cơ sở để phục hồi điều tra nên CQĐT chưa tiến hành phục hồi điều tra được. Với yêu cầu của chị Liên là mong được cung cấp kết luận giám định pháp y, CQĐT VKSND Tối cao cho rằng đây là tài liệu hồ sơ vụ án nên không thể cung cấp, chỉ khi cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu thì mới xem xét.

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, sáng 28-5-2013, chồng chị Liên được mời đến Công an TP Vĩnh Long theo yêu cầu. Tại đây, anh này được nghe đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đến sáng 29-5, chồng chị Liên được một số công an đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long trong tình trạng sốt, co giật, sau đó đã tử vong…

Đã có hàng loạt dấu hiệu bất thường trong việc giải quyết vụ án này: Quyết định tạm đình chỉ điều tra có từ tháng 9-2014 nhưng phải đến tháng 12-2015, CQĐT VKSND Tối cao mới giao cho gia đình chị Liên dù gia đình khiếu nại nhiều lần. CQĐT VKSND Tối cao đã nhận được kết luận giám định của Phân viện Pháp y Quốc gia tại TP.HCM từ tháng 5-2015 nhưng không phục hồi điều tra mà đến thời điểm tháng 1-2016 vẫn thông báo cho gia đình anh Đức rằng phải đợi kết quả giám định. Đặc biệt, đã hơn hai năm trôi qua kể từ khi CQĐT VKSND Tối cao khởi tố vụ án dùng nhục hình mà vẫn chưa khởi tố bị can nào dù các kết luận giám định, các đầu mối, địa chỉ chịu trách nhiệm đều đã có...