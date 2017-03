Vô tội rõ ràng vẫn né bồi thường oan

Thế nào là chuyển biến tình hình? Khái niệm “chuyển biến của tình hình” phải được xác định là yếu tố khách quan đối với vụ án chứ không phải do cơ quan tố tụng hoặc người phạm tội đặt ra. “Chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa” được hiểu là do chính sách xử lý về pháp luật hình sự có thay đổi theo hướng hành vi sai trái đã bị khởi tố, điều tra, truy tố không còn đủ yếu tố cấu thành tội phạm hoặc không còn quy định là tội phạm. Ví dụ trước đây hành vi trộm cắp mà trị giá tài sản từ 500.000 đồng trở lên thì đã có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng với quy định mới của pháp luật hình sự hiện nay, trị giá tài sản bị chiếm đoạt phải từ 2 triệu đồng trở lên thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu không có yếu tố này thì không thể đình chỉ vụ án trộm cắp vì chuyển biến của tình hình, hành vi không còn nguy hiểm… Thẩm phán VŨ PHI LONG,

Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM Lúc ấy Minh đang sửa xe cho tôi

Tôi nhớ hôm đó trời mưa lớn. Khoảng 8 giờ, tôi đến lấy xe gửi sửa từ trước. Khi đó, anh Minh đang sửa xe cho một người khách khác. Do gấp nên tôi nhờ anh Minh ưu tiên làm xe tôi trước. Gần hai tiếng, anh Minh miệt mài sửa xe cho tôi. Đến gần 10 giờ thì xong, tôi lấy xe về thì anh Minh quay lại sửa chiếc xe kia. Trời vẫn còn mưa lớn. Tòa mời tôi cũng khai vậy. Nhân chứng VÕ MINH TẤN, khách sửa xe tại thời điểm Minh bị cáo buộc trộm laptop