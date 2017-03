Vòi vĩnh tiền, hai cán bộ kiểm lâm lãnh án tù

Theo đó, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Lễ và Hồ Xuân Tục (nguyên hạt trưởng và nguyên cán bộ pháp chế, Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu, Nghệ An) mỗi bị cáo 15 tháng tù treo và 30 tháng thử thách; Nguyễn Hữu Dương (nguyên hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu) 18 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.



Bị cáo Nguyễn Trọng Lễ.

Như đã đưa tin, ngày 4-9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thắm (trú xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) tố giác tội phạm liên quan đến cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu sang Công an tỉnh Nghệ An để điều tra. Ngoài đơn của bà Thắm còn có hình ảnh và đĩa CD liên quan đến sự việc tố cáo.



Theo cáo trạng, ngày 21 và 22-5-2015, trong khi thi hành công vụ kiểm tra và lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với lô hàng bì quả mây rừng (trọng lượng 500 kg) trị giá 33,5 triệu đồng của bà Thắm, ông Tục, ông Lễ và ông Dương đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ được giao.

Cụ thể, khi bắt được lô hàng ba cán bộ này đã không tiến hành xác minh làm rõ để có căn cứ xử lý mà cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ việc, ra quyết định xử phạt hành chính không đúng đối tượng (quyết định xử phạt Nguyễn Văn Quân - người vận chuyển thuê lô hàng, với tư cách chủ hàng: 15 triệu đồng), xử lý tang vật tịch thu không đúng quy định; trả lại cho bà Thắm số quả mây còn lại trong lô hàng nhưng không lập hồ sơ xử lý.



Bị cáo Hồ Xuân Tục và Nguyễn Hữu Dương.

Trong quá trình xử lý lô hàng trên, các ông Tục, Lễ, Dương nhận và chia nhau hưởng lợi số tiền 20 triệu đồng của bà Thắm là không đúng quy định của pháp luật.

Trong số 20 triệu đồng "või vĩnh" trên, ông Tục được chia 2 triệu đồng, ông Lễ được chia 3 triệu đồng, ông Dương được chia 3 triệu đồng. Số còn lại "bồi dưỡng" cho các cán bộ khác.

Trong quá trình điều tra, các bị can trên và những cán bộ liên quan đã tự nguyện trả lại đủ 20 triệu đồng. Xét thấy việc xử lý vật chứng không liên quan đến giải quyết vụ án ngày 28-12-2015, Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định trả lại cho bà Thắm 20 triệu đồng nêu trên.



Đối với với lô hàng bà Thắm bị tịch thu được xác định là hàng trái pháp luật nên không được bồi thường.