Vụ 2 người thân của HS bị CA đánh chết: Chưa cấu thành tội gây rối

LS NGUYỄN KHẢ THÀNH, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Phú Yên: Không đến mức xử lý hình sự Theo dõi xuyên suốt vụ việc từ khi xảy ra cái chết của cháu Tu Ngọc Thạch đến nay, tôi thấy vụ án gây rối trật tự công cộng là hệ lụy của vụ án công an viên xã Vạn Long đánh chết em Thạch. Hai vụ án này có mối quan hệ nhân quả với nhau, tức vụ án trước là nguyên nhân của vụ án này. Do đó, khi xử lý hành vi hai người thân của cháu Thạch thì không thể tách rời mối quan hệ với vụ án cháu Thạch bị công an vô cớ đánh chết. Hãy lấy hình ảnh khi một con chim bị bắn chết, cả đàn dừng bay, tụm lại. Là con người ai cũng có sự rung cảm, chia sẻ, nhất là khi người thân của mình bị xâm hại. Khi một cháu bé mới 14 tuổi, vô tội bị những người nhân danh pháp luật vô cớ còng tay, đánh đập dẫn đến cái chết quá đột ngột, quá uất ức, thử hỏi ai không bức xúc? Khi đó, người dân tập trung để hỏi thăm, chia sẻ và chắc chắn họ phải phẫn nộ. Ban đầu có thể họ chưa có ý thức gây rối gì, việc đó có thể chỉ tự phát hình thành. Khi đó cũng đã có hàng chục cán bộ chính quyền, công an, các đoàn thể, thậm chí có đầy đủ công cụ hỗ trợ, sao không có khả năng vận động, thuyết phục người dân để giải tán đám đông để không gây ách tắc giao thông nhiều tiếng đồng hồ? Sự không kiềm chế được bức xúc có thể khiến người ta không làm chủ bản thân, dẫn đến một số hành vi vượt quá giới hạn cho phép. Tuy nhiên, trong trường hợp này chưa thể nói hai người nhà cháu Thạch vi phạm pháp luật hình sự. TẤN LỘC ghi