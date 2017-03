Vụ ‘2 nông dân bị truy tố…’: Báo cáo vụ việc cho CA tỉnh Bình Thuận

Thượng tá Châu cho biết công an huyện vừa có văn bản báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc cho Công an tỉnh Bình Thuận và do không phải là người phát ngôn nên ông đề nghị chúng tôi gặp trung tâm chỉ huy thuộc Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận để tìm hiểu.

Theo Thượng tá Châu, nếu hai ông Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Thanh Tuấn có khiếu nại về quyết định đình chỉ điều tra bị can do ông Châu ký ngày 9-8 thì Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam sẽ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.





Ông Nguyễn Thành Nam (trái) và ông Nguyễn Thanh Tuấn chuẩn bị hồ sơ để khiếu nại, kêu oan. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trao đổi nhanh với PV, ông Phạm Thúc Lãnh, Viện trưởng VKSND huyện Hàm Thuận Nam, cho biết vụ án hiện đã được đình chỉ điều tra. “Thực tế chức vụ, quyền hạn của thôn trưởng, tổ trưởng tổ vay vốn chẳng to như mình tưởng đâu. Tuy nhiên, trong vụ này số tiền nhận bồi dưỡng của dân một phần là do đòi hỏi và có trích ra cho việc đi lại, giao dịch. Trong đó có việc nhận tiền xong rồi mới thực hiện” - ông Lãnh cho biết.

Ông Nguyễn Thành Nam, người bị kết án bảy năm tù về tội nhận hối lộ, cho rằng có người muốn hãm hại ông bởi ông không hề nhận một đồng bồi dưỡng nào nhưng vẫn bị khởi tố, bắt giam. Theo ông Nam, hôm đó là ngày 3-5-2014 có họp năm hộ dân để bình xét vay vốn. Thấy ông Nguyễn Thanh Tuấn bỏ hết việc nhà, quá vất vả trong việc viết giúp đơn rồi đưa đi nhiều nơi trình ký, sau đó đi về 60 cây số để nộp đơn xin vay tiền cho các hộ dân nên ông có gợi ý bà con phụ tiền xăng xe cho ông Tuấn. Nghe xong, mỗi hộ dân đều đồng ý trích ra 600.000 đồng đưa cho ông Tuấn. Trong đó có hai hộ dân không mang tiền nên hẹn sẽ đưa sau.

Sau đó, ông Nam đã móc tiền túi khoảng 1 triệu đồng mua bốn con gà đưa cho ông Tuấn mang lên Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hàm Thuận Nam để mời cơm cán bộ, nhân viên ngân hàng. Sau đó khi lấy đủ tiền của người dân bồi dưỡng, ông Tuấn đã trả lại số tiền mà ông Nam đã tạm ứng. Thế nhưng chỉ có câu nói trong cuộc họp bình xét, ông Nam bị khởi tố với vai trò đồng phạm và bị tuyên phạt bảy năm tù.

Theo ông Nguyễn Thái Hòa, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Hàm Thuận Nam, việc ông Nam mua gà gửi cho ông Tuấn mang lên ngân hàng là có thật. Ông Hòa cho biết thỉnh thoảng ông Nam và ông Tuấn có ý định mời cơm cán bộ, nhân viên ngân hàng vì đã tạo điều kiện giúp dân thôn Lò To vay vốn. “Tuy nhiên, do ngân hàng có bếp ăn tập thể, hơn nữa biết những người trong tổ vay vốn còn khó khăn nên cán bộ, nhân viên ngân hàng đều từ chối và mời họ cùng vào bếp ăn tập thể dùng cơm chung. Tôi nhớ có lần ông Tuấn mang gà đến và nhờ nhà bếp làm cơm rồi mời mọi người cùng ăn” - ông Hòa cho biết.