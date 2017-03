Vụ 33 năm ròng rã kêu oan: VKS đồng ý bồi thường gần 2,7 tỉ đồng

Theo ông Thành, VKS đề nghị mức bồi thường về tổn thất tinh thần và thiệt hại thu nhập thực tế bị mất đối với mỗi người là gần 670 triệu đồng, tức là bốn người gần 2,7 tỉ đồng. Ba người cùng vụ án với ông Thành đồng ý mức bồi thường trên, còn ông chưa đồng ý.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 1-7-1981, kho vật tư cơ giới tổng hợp của Công ty Công trình 4-3 (nay là Công ty Cổ phần 720, trụ sở tại quận Bình Thủy) bị kẻ gian cắt vách tôn, lấy cắp 103 dây cu-roa và một lốc tủ lạnh. Công ty báo cho Phòng Bảo vệ kinh tế và Phòng Trinh sát kỹ thuật Công an tỉnh Hậu Giang (cũ) khám nghiệm hiện trường. Ngày 9-7-1981, công an ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can bốn ông gồm Phạm Văn Tâm, Trần Công Thành, Mã Lương Tình và Võ Thành Long. Quá trình điều tra, cả bốn ông đều không thừa nhận việc lấy cắp tài sản. Đến ngày 22-4-1982 họ được lệnh tạm tha. Từ đó bốn ông kêu oan khắp nơi, mãi đến ngày 16-5-2014 Công an TP Cần Thơ mới đình chỉ bị can đối với các ông, trong đó ông Long đã chết vào năm 2008, trước khi được giải oan.

NHẪN NAM