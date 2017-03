Vụ 5 Công an đánh chết người: Nhiều bất thường do hồ sơ bị sửa

Sau sáu ngày xét xử, chiều 13-4, TAND tỉnh Phú Yên tuyên bố kết thúc phần tranh luận phiên xử các công an Phú Yên đánh chết anh Ngô Thanh Kiều. HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Theo dự kiến, chiều mai (15-4) tòa sẽ tuyên án.

Thay đổi lời khai do có sắp xếp?

Trước đó, trong phần tranh luận, các luật sư (LS) đề nghị tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo LS Nguyễn Văn Thắng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành), hồ sơ vụ án đã bị sửa chữa rất nhiều, nhất là lời khai của các nhân chứng, các bị cáo tại ngoại. “Nếu sửa chữa một, hai lần thì không nói nhưng ở đây phần lớn lời khai của các bị cáo tại ngoại, các nhân chứng bị sửa đến n+1 lần. Đây là điều rất bất bình thường”. LS Thắng cho rằng các nhân chứng được mớm cung, cố tình khai gian dối, khai theo kịch bản định sẵn. Riêng nhân chứng Hà Văn Đại (cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên, người duy nhất được cho là nhìn thấy Thành đánh anh Kiều) có đến vài chục thay đổi, mâu thuẫn nhau trong các lời khai.

Đại diện VKS cho rằng do thời gian điều tra kéo dài, các bị cáo, nhân chứng khai có sai sót nên sau đó sửa lại và đều được thông qua, đây là chuyện bình thường! “Anh Đại là nhân chứng đặc biệt, không phải là nông dân bình thường. Anh Đại có nói rồi, ban đầu không muốn “dây” vào vụ này. Anh Đại có thiếu sót là không báo cáo cấp trên khi nhìn thấy các bị cáo đánh anh Kiều. Nhưng anh Đại là điều tra viên cấp tỉnh, sao có thể bị mớm lời được!” - VKS nói.

LS Thắng: “Ngay chỉ mỗi một việc đơn giản là xác định tay phải hay tay trái, vị trí ngồi mà nhân chứng Đại thay đổi lời khai suốt từ giai đoạn điều tra đến tại tòa. Thay đổi như thế, khai báo gian dối như thế, tạo dựng chứng cứ như thế mà bình thường à?”.

Đại diện VKS cho rằng không có căn cứ để khởi tố vụ án khai báo gian dối, làm sai lệch hồ sơ vụ án như đề nghị của LS. “Trong quá trình điều tra, do nhiều người làm nên có đánh nhầm bút lục, có cái sửa nhưng không phải nhân bản như LS nói” - đại diện VKS lập luận.

Yêu cầu xử tội giết người

LS Võ An Đôn và đại diện gia đình nạn nhân không chấp nhận xử tội dùng nhục hình mà yêu cầu truy tố, xét xử các bị cáo tội giết người. “Anh Kiều không phải là khách thể của tội dùng nhục hình do thời điểm bị các công an đánh chết anh Kiều không phải là bị can, bị cáo, không bị tạm giam, tạm giữ. Hành vi của các bị cáo là đánh vào các vùng nguy hiểm của nạn nhân, gây ra cái chết. Mặt khác, Nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao nêu rõ, nếu dùng nhục hình dẫn đến chết người thì truy tố tội giết người” - LS Đôn nói.

Bà Ngô Thị Tuyết (chị của nạn nhân Kiều) đề nghị khởi tố những người trực tiếp bắt giữ, dẫn giải anh Kiều. Đại diện VKS bác bỏ toàn bộ các yêu cầu của LS và gia đình bị hại với lý do các yêu cầu này không có căn cứ.

Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Đức Hoàn nói: “Qua mấy ngày xét xử, những sự việc cơ bản đã làm rõ. Bị cáo đã nhận thấy hành vi sai phạm của mình, mong gia đình tha thứ và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”.