Vụ ăn chặn kỳ nam: Vỡ trận cuộc nhậu 'giải cứu' trưởng công an

Ngày 12-8, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xử lại vụ án ăn chặn kỳ nam xảy ra tại Công an huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa). VKSND tỉnh Khánh Hòa truy tố Nguyễn Thành Trung (nguyên thượng tá - trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa) tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (quy định tại khoản 4 Điều 250 BLHS, hình phạt từ bảy đến 15 năm tù).

Ba cựu cán bộ Công an huyện Khánh Sơn khác cùng bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3 Điều 281 BLHS (hình phạt từ 10 đến 15 năm tù). Đó là Nguyễn Hồng Hà (nguyên trung tá - đội trưởng Đội CSGT), Vũ Anh Trung (nguyên thiếu tá - đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường) và Trần Lệ Kiên (nguyên thượng úy - đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp). Ngoài ra, một lái xe cũng bị truy tố tội danh trên với vai trò đồng phạm là Luân Văn Nam (ngụ thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn).

Trưởng công an huyện giành kỳ nam đem bán

Cáo trạng xác định: Tháng 9-2012, có rất nhiều người kéo đến đào bới, tìm kiếm trầm kỳ trái phép tại khu vực núi Gộp Ngà thuộc xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. UBND huyện Khánh Sơn thành lập đội liên ngành có nhiệm vụ vận động, ngăn chặn người dân đào tìm trầm kỳ ở Gộp Ngà (gọi tắt là đội liên ngành) do Vũ Anh Trung làm đội trưởng, Nguyễn Hồng Hà làm đội phó.

Tối 26-9-2012, nhóm các ông Trần Văn Khánh, Nguyễn Ngọc Thừa đào được một đoạn trầm kỳ. Khi thấy nhiều người dân vây quanh la hét, sợ bị cướp mất đoạn trầm kỳ, các ông Khánh, Thừa giao đoạn trầm kỳ trên cho Trần Lệ Kiên cất giữ. Biết chuyện, Vũ Anh Trung, Nguyễn Hồng Hà nói không có chủ trương thu giữ trầm kỳ của dân nhưng Hà lại yêu cầu mọi người trong đội giữ im lặng, không được báo cáo cho lãnh đạo biết. Sau đó, Anh Trung chỉ đạo Kiên đem đoạn trầm kỳ về nhà cất giữ.

Tiếp đó, nhóm của ông Huỳnh Trung Nghĩa đào được đoạn trầm kỳ dài khoảng 20 cm thì Nguyễn Hồng Hà thu giữ, giao cho Luân Văn Nam đem giấu để bán lấy tiền chia nhau. Tối 27-9-2012, Nguyễn Thành Trung đến quán cà phê GN (ở thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) gặp các cán bộ công an gồm Vũ Anh Trung, Nguyễn Hồng Hà cùng Hoàng Xuân Vương (bảo kê bãi trầm), Trần Văn Khánh (đại diện nhóm phu trầm). Tại đây, Nguyễn Thành Trung yêu cầu đưa đoạn trầm kỳ để mình đem đi bán, đồng thời thống nhất tỉ lệ ăn chia là đội liên ngành 40%, nhóm phu trầm 40%, nhóm bảo kê của Nam - Vương 20%.

Chiều hôm sau, sau khi bán xong trầm kỳ, Nguyễn Thành Trung trực tiếp chia cho nhóm bảo kê 800 triệu đồng, đội liên ngành 1,4 tỉ đồng, nhóm phu trầm 1,6 tỉ đồng. Nhóm bảo kê đưa lại cho Nguyễn Thành Trung 20 triệu đồng. Tiếp đó, Nguyễn Thành Trung đem bán đoạn trầm kỳ thứ hai với giá 350 triệu đồng, rồi cho nhóm bảo kê 20 triệu đồng, còn lại giao Hà giữ. Cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại đối với Nhà nước hơn 4,1 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung, nguyên trưởng Công an huyện Khánh Sơn (hàng đầu) và bốn bị cáo tại tòa. Ảnh: TẤN LỘC

Một cuộc nhậu mỗi người nói một phách

Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, Nguyễn Thành Trung một mực cho rằng mình bị oan, không biết, không liên quan đến việc bán trầm kỳ. Trong buổi sáng, HĐXX cho cách ly bốn bị cáo còn lại để tập trung xét hỏi Trung, làm rõ bằng chứng ngoại phạm do bị cáo này đưa ra. Trung cho rằng từ 18 giờ 30 đến 22 giờ ngày 27-9-2012, Trung nhậu với một số người tại quán HQ (ở TP Cam Ranh, Khánh Hòa), trong đó có các ông Nguyễn Thành Phấn - Chánh án TAND huyện Khánh Sơn, Nguyễn Văn Phương - Viện trưởng VKSND huyện, cùng các ông Phan Hồng Ngọc, Đỗ Nguyên Tuấn, Nguyễn Quốc Khanh…

Trung nói rằng tối đó ông không có mặt ở quán cà phê GN nên không tham gia bàn việc bán trầm kỳ chia nhau. Trong khi đó, HĐXX công bố kết quả điều tra cho thấy Trung có đến quán HQ nhưng không trùng với thời gian Trung có mặt bàn bạc việc bán trầm kỳ chia tiền.

Buổi chiều, tòa cách ly bị cáo Nguyễn Thành Trung để xét hỏi các nhân chứng (là những người mà bị cáo Trung cho rằng đã tham gia cuộc nhậu trên). Nhân chứng là viện trưởng VKSND huyện Khánh Sơn cho biết cuộc nhậu đó là để chia tay ông Trung chuẩn bị chuyển công tác. Tuy nhiên, khi đến nhậu lúc 18 giờ 30 thì không thấy Trung đâu, điện vào hai số điện thoại của Trung đều không liên lạc được. Mãi sau ông Phương gọi được nhưng Trung không nghe máy. Đến khoảng 21 giờ thì Trung mới đến chào hỏi, uống hai chai rồi về.

Trong khi đó, nhân chứng là chánh án TAND huyện Khánh Sơn lại khẳng định mãi đến hơn 22 giờ Trung mới đến và trước đó mọi người đều gọi điện thoại cho Trung nhưng không liên lạc được.

Cũng tham gia cuộc nhậu này, nhân chứng Phan Hồng Ngọc lại khai Trung đến nhậu khoảng 19 giờ 30. Còn nhân chứng Đỗ Nguyên Tuấn thì nói rằng không nhớ Trung đến lúc nào.

HĐXX cho rằng lời khai của hai nhân chứng Ngọc, Tuấn mâu thuẫn nhau và mâu thuẫn với chính lời khai trước đây của họ với cơ quan điều tra. Trước đây, các nhân chứng Ngọc, Tuấn, Khanh có gửi cho cơ quan tố tụng các bản xác nhận Nguyễn Thành Trung có nhậu tại quán HQ tối 27-9-2012. Tuy nhiên, các bản xác nhận này có nội dung, hình thức giống hệt nhau, đều do Nguyễn Quốc Khanh đưa đi ký xác nhận. Riêng nhân chứng Ngọc có hai bản xác nhận nhưng chữ viết lại khác nhau. Nhân chứng Tuấn khai gia đình Trung nhờ làm các giấy xác nhận trên.

Cũng liên quan đến cuộc nhậu này, bị cáo Trung khai do ông Phương trả tiền, trong khi ông Phương lại phủ nhận điều này. HĐXX công bố lời khai của chủ quán xác nhận chính Trung mới là người trả tiền, trong sổ của nhà hàng còn ghi tên của Trung.

Trong khi bị cáo Nguyễn Thành Trung bị cách ly, bị cáo Vũ Anh Trung khai tối 27-9-2012 Thành Trung đến quán cà phê ở thị trấn Tô Hạp bàn bạc việc bán trầm kỳ, thỏa thuận chia tiền. Tòa công bố lời khai của nhân chứng Hoàng Xuân Vương cũng khẳng định Thành Trung là người bán trầm kỳ và chia tiền.