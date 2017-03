Vụ án 'chòi vịt': VKSND Tối cao yêu cầu báo cáo

Cụ thể, VKSND Tối cao đã có Công văn số 1482 yêu cầu viện trưởng VKSND TP.HCM kiểm tra, xem xét, giải quyết vụ án ông Nguyễn Văn Bỉ (ngụ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở theo Điều 270 BLHS.

Cũng tại công văn này, VKSND Tối cao cũng đề nghị VKSND TP.HCM chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ xử lý đúng pháp luật các vụ việc có thiếu sót, vi phạm trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự.



Như tin đã đưa, tháng 7-2015, ông Bỉ đã dựng một căn chòi có diện tích 98,4 m2, cột cây, vách lá, mái lá trên phần đất của gia đình mình làm nơi chứa vật tư cho cây trồng và thức ăn gia cầm. Hành vi này của ông bị UBND huyện Bình Chánh xử phạt 6,25 triệu đồng và buộc tháo dỡ. Ông đã chấp hành việc xử phạt.

Ba tháng sau, ông cất lại một căn chòi khác (diện tích 35 m2) và tiếp tục bị UBND huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt 6,25 triệu đồng. Tuy nhiên quyết định này đã bị hủy theo yêu cầu của Công an huyện Bình Chánh. Tiếp đó, Công an huyện Bình Chánh khởi tố ông Bỉ về tội vi phạm các quy định về nhà ở theo Điều 270 BLHS.

Sau khi báo chí đăng tải thông tin, ngày 25-4, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, yêu cầu Phòng Tham mưu và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP kiểm tra hồ sơ, tài liệu chứng cứ vụ việc này. Các cơ quan này đã rút hồ sơ (lưu) để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Cơ quan CSĐT Công an TP xác định hành vi của ông Nguyễn Văn Bỉ không cấu thành tội phạm. Việc khởi tố, đề nghị truy tố ông Bỉ là không có căn cứ. Cùng ngày, Ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an huyện Bình Chánh phải rút lại kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Bỉ.

Ngày 26-4, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Võ Văn Quận có báo cáo gửi UBND TP.HCM. Qua đó, ông Quận khẳng định quá trình xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bỉ đã được thực hiện đúng quy định pháp luật.