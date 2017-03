Vụ án nhiều vi phạm tố tụng ở Kiên Giang: Tòa nghị án 7 ngày

Trước đó, ông Sỹ bị TAND huyện Hòn Đất tuyên phạt hai năm tù giam. Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Sỹ kháng cáo kêu oan.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất, Kiên Giang, vào 22 giờ ngày 17-4-2012, anh NTH vừa đóng cửa đi ngủ thì có người chọi đá lên mái nhà nên ra mở cửa thì gặp anh NTT.

H. cho rằng T. đã chọi đá nên xảy ra cự cãi rồi đánh nhau nhưng được can ngăn. Sau đó giữa hai người tiếp tục cự cãi. Lúc này cô của T. đến can ngăn thì xảy ra xô xát với H. Thấy vậy ông Phạm Đình Ưng (cha vợ của H.) đến can ngăn thì xảy ra xô xát với ông Phạm Đình Sỹ. Trong lúc xô xát, cả hai ông Ưng, Sỹ đều bị thương. Sau đó cơ quan điều tra Công an huyện Hòn Đất khởi tố bị can đối với hai ông Ưng, Sỹ vì hành vi cố ý gây thương tích.

Tại phiên phúc thẩm, ông Sỹ trình bày với HĐXX cho rằng các bản nhận tội, lời khai đều do điều tra viên viết và đọc lại, bắt ký tên vào đồng thời liên tục khuyên nhận tội.





Bị cáo Phạm Đình Sỹ tại phiên xử phúc thẩm sáng 5-9. Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư Đỗ Văn Vinh - bào chữa cho bị cáo Sỹ đưa ra nhiều luận cứ cho rằng không đủ chứng cứ để buộc tội ông Sỹ và đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm và tuyên ông Sỹ không phạm tội, đình chỉ vụ án.

Luật sư tiếp tục nêu ra các vi phạm tố tụng nghiêm trọng của tòa sơ thẩm. Cụ thể: Cơ quan tố tụng không thu được tang vật của vụ án, lời khai của hai người làm chứng mâu thuẫn với nhau. Đặc biệt không có bất kỳ hồ sơ bệnh án hay giấy chứng nhận thương tích nhưng Trung tâm Pháp y tỉnh Kiên Giang vẫn đưa ra kết luận giám định thương tật cho bị hại.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử còn nhiều điểm mâu thuẫn chưa được làm rõ như hung khí là gì, tại tòa bị cáo nói chỉ đánh bị hại bằng tay.

Nêu quan điểm bào chữa tại phiên phúc thẩm, luật sư Vinh cho biết tại phiên sơ thẩm đã yêu cầu tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung để tiến hành thực nghiệm điều tra nhưng cơ quan tố tụng huyện Hòn Đất không thực hiện. Luật sư cũng cho rằng dù vụ án có nhiều vi phạm tố tụng nhưng TAND huyện Hòn Đất vẫn tiến hành xét xử và tuyên phạt ông Sỹ với mức án hai năm tù giam mà không có đủ căn cứ để buộc tội.

Trong khi đó, trong một bản án khác do cấp sơ thẩm tuyên, ông Phạm Đình Ưng là bị cáo của vụ án cũng bị cáo buộc dùng ổ khóa gây thương tích cho ông Sỹ thì chỉ bị tuyên phạt với mức án chín tháng tù giam (ông Ưng không kháng cáo).

Luật sư Vinh cho rằng đây là vụ án cả hai vừa là bị cáo vừa là bị hại, khi xảy ra xô xát nhau dẫn đến thương tích nhưng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm lại tách ra thành hai vụ án hình sự để đưa ra xét xử. Luật sư Vinh chỉ ra đây là vi phạm tố tụng nghiêm trọng bởi khi giải quyết vụ án sẽ ảnh hưởng đến tính toàn diện khách quan, nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội…

Tranh luận tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS tỉnh Kiên Giang cho rằng quá trình tố tụng cấp sơ thẩm đã làm đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời, đại diện VKS đề nghị HĐXX mức án đối với bị cáo Sỹ giảm xuống còn một năm tù giam. Luật sư của bị hại thì không đồng ý với việc đề nghị giảm án của đại diện VKS và đề nghị giữ nguyên mức án.

Trưa cùng ngày, sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm đã hoãn tuyên án để nghị án kéo dài đến ngày 12-9 HĐXX mới tuyên án.

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục thông tin diễn biến phiên xử vụ án trên.