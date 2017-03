Vụ án ‘vườn mãng cầu’ và 20 điểm chưa rõ

“Án truy xét nên khó có chứng cứ trực tiếp” Tại tòa, HĐXX đã công bố đoạn băng ghi hình quá trình lấy lời khai. Theo đó, Hiền đã kể lại cách thức giết nạn nhân giống như cáo trạng, thậm chí diễn lại cảnh đâm nạn nhân. Tuy nhiên, khi xem xong, Hiền vẫn cho rằng mình diễn theo kịch bản của điều tra viên. Với 20 điểm chưa rõ đã nêu, luật sư Lý Thanh An cho rằng không phải là không có cơ sở khi bị cáo cho rằng nội dung vụ án được viết sẵn, sắp xếp sẵn, thậm chí từ thực nghiệm điều tra đến lời nhận tội tự viết, lời thú tội được quay video như là một kịch bản có sẵn. Về những vấn đề luật sư nêu ra, đặc biệt là việc không có dấu vết của Hiền trên người bị hại và tại hiện trường, đại diện VKS cho rằng đây là vụ án qua truy xét nên để có những chứng cứ trực tiếp từ bị cáo để chứng minh hành vi phạm tội là không thể. Ngoài ra, theo lời khai của Hiền là khi giằng co quyết liệt, Hiền không hề bị thương tích nên CQĐT không thu được dấu vết ADN của Hiền. Về một số chi tiết nhầm lẫn hoặc chưa rõ trong cáo trạng, đại diện VKS cho rằng những chi tiết này có thể xảy ra và không ảnh hưởng nội dung vụ án. Thời gian lấy cung và di lý siêu tốc Bị cáo Hiền cho rằng mình bị “dụ cung”, biên bản viết sẵn nội dung rồi buộc ký vào. Theo luật sư, đối chiếu với biên bản hỏi cung bị cáo sau khi bị bắt tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM ghi lúc 6 giờ 25 ngày 10-5-2015 và biên bản hỏi cung sau khi chở bị cáo về Tây Ninh bắt đầu lúc 10 giờ cùng ngày thì việc lấy cung và di lý bị cáo quả thật siêu tốc. Theo luật sư, dù tốc độ làm việc nhanh hết mức cũng phải mất bốn tiếng vừa hỏi, vừa tra, vừa viết biên bản. Rồi từ phường Đông Hưng Thuận di lý về đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, ô tô chạy nhanh cỡ nào cũng phải mất đến hai tiếng nữa. Như vậy, tổng cộng vừa hỏi cung vừa đưa về khoảng sáu tiếng, nhanh nhất cũng khoảng 13 giờ cùng ngày mới có mặt tại Tây Ninh.