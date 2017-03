Vụ bà chủ đầm tôm: 5 bảo vệ rừng bị truy tố

Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã hoàn tất kết luận và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND huyện Nhơn Trạch đề nghị truy tố Phạm Văn Ân, Phạm Đức Tú, Lê Văn Lang, Trương Văn Lớn, Lê Ngọc Tuân về tội hủy hoại tài sản được quy định tại khoản 1 Điều 143 BLHS. Năm người bị truy tố là nhân viên bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành.





Bà Ngọc là nạn nhân của vụ việc.

Nạn nhân trong vụ việc này là bà Nguyễn Ánh Ngọc (34 tuổi, Phước An, Nhơn Trạch). Bà Ngọc chính là người bị các cơ quan chức năng huyện Nhơn Trạch bắt giam oan về tội chống người thi hành công vụ.



Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, qua kết quả điều tra, đủ căn cứ chứng minh ngày 26-2-2016 tại đùng nuôi tôm của bà Ngọc ở ấp Bà Trưởng, Phước An, Nhơn Trạch, năm người Ân, Tú, Lớn, Lang và Tuân đã có hành vi hủy hoại 40 bao xi măng hiệu Starcent, trị giá 3,4 triệu đồng.

Cụ thể, lúc 13 giờ 30 ngày 26-2, lực lượng bảo vệ rừng phát hiện có bốn thợ xây dựng đang làm việc ở công trình (bị cho là xây trái phép) của bà Ngọc nên đã đến can thiệp, yêu cầu dừng thi công.

Bảo vệ rừng Trần Văn Tròn đi vào trong chòi của bà Ngọc để mời nhóm người thợ về trụ sở UBND xã Phước An làm việc. Khi ông Tròn đi vào trong chòi thì xảy ra xô xát, trong lúc hai bên giằng co nhau, bà Ngọc bị mất hai chiếc điện thoại (theo lời khai của bà Ngọc).

Khi lực lượng chức năng đưa được ba người thợ đi và nhóm năm bảo vệ nói trên đã ném 40 bao xi măng của bà Ngọc xuống đùng tôm, làm toàn bộ số xi măng trên bị hư hỏng.



Chồng bà Ngọc vớt những bao xi măng bị bảo vệ rừng ném xuống đùng tôm. Ảnh: TTO

Liên quan vụ việc này, ngày 19-4, bà Ngọc nhận được thư mời lên Công an xã Phước An để làm việc về vụ nhân viên bảo vệ rừng đánh bà. Tuy nhiên tại xã, bà Ngọc bị Công an huyện Nhơn Trạch bắt tạm giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra từ ngày 5-9-2015. Sau đó, VKSND và Công an huyện Nhơn Trạch thả bà Ngọc, xin lỗi bà sau bốn ngày bà bị bắt tạm giam.

Hiện hội đồng kỷ luật của VKSND tỉnh Đồng Nai đã quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Chí Hà (Phó Viện trưởng VKSND huyện Nhơn Trạch) và ông Phạm Hùng Chinh (kiểm sát viên) do phê chuẩn dẫn đến bắt oan bà Ngọc.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác với Thượng tá Trương Quốc Hiếu (phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch) và Thiếu tá Nguyễn Văn Sơn (điều tra viên, đội phó Đội Điều tra tổng hợp) để chờ xử lý.