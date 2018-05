Vụ bà Phấn: Thu chi khống gây thiệt hại hơn 5.200 tỉ

Tạm ngưng xử 15 phút vì có người… “quậy” tòa Buổi sáng, khi HĐXX đang thẩm vấn các bị cáo thì bên ngoài có nhiều tiếng la hét. Âm thanh càng lúc càng lớn, át cả tiếng bị cáo đang khai báo nên HĐXX phải tạm ngưng phiên tòa. Nhóm người đến “quậy” tòa là đương sự trong một vụ án tranh chấp đất đai, họ đến để yêu cầu được gặp thẩm phán thụ lý cùng lãnh đạo tòa… Đỉnh điểm, nhóm người xông vào khu vực nội bộ của tòa án là làm vỡ cửa kính tại đây. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án TAND TP.HCM, cho biết nhóm này đã đến tòa làm dữ suốt hai tháng nay. Bà đã đề nghị công an xử phạt để làm cơ sở xử lý tiếp theo. Những lần trước, công an đều ghi nhận nhưng chưa thấy xử lý gì. “Chánh Tòa Dân sự đã tiếp họ hai lần rồi. Có thông tin báo rằng họ quậy xong ra cổng tòa nhận tiền, tòa cũng đã báo với Công an TP” - bà Hương nói.