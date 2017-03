Vụ ‘bắt giữ hòn đá 30 tấn’: Phạt tài xế 35 triệu đồng

Phải giám định mới có căn cứ xử phạt! Về mặt pháp lý, luật sư Tạ Quang Tòng (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk) nhận xét có nhiều điểm chưa ổn trong xử lý của cơ quan chức năng về vụ việc này. Trước hết, để có cơ sở xử lý những người liên quan, cơ quan chức năng phải trưng cầu giám địnhhòn đá để xác định chủng loại, giá trị cụ thể chứ không thể chỉ xác định bằng mắt thường. Việc Công an tỉnh Đắk Nông đề xuất xử phạt chủ rẫy Thanh và chủ máy múc Hảo mỗi người 550 triệu đồng, cũng như việc UBND tỉnh này ra quyết định xử phạt tài xế Nghĩa 35 triệu đồng mà chưa xác định được cụ thể chủng loại, giá trị của hòn đá theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền là không có căn cứ pháp lý. Mặt khác, chủ rẫy chỉ tình cờ phát hiện ra hòn đá trong quá trình đào hồ lấy nước chứ không phải là trước đó cố tình chủ động tổ chức khai thác khoáng sản trái phép. Do đó, đề xuất xử phạt chủ rẫy về hành vi khai thác khoáng sản trái phép là có phần khiên cưỡng. Ngoài ra, việc UBND tỉnh Đắk Nông ra quyết định xử phạt tài xế về hành vi “kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ” là không chuẩn xác. Bởi rõ ràng hành vi của tài xế là “vận chuyển thuê” chứ không phải “kinh doanh”. Lẽ ra cần xem xét xử phạt tài xế về hành vi “vận chuyển hàng cấm” theo điểm a khoản 3 Điều 10 Nghị định 185/2013 thì sẽ phù hợp hơn. Tóm tắt vụ việc Như Pháp Luật TP.HCMđã phản ánh, ngày 10-2, ông Thanh trong quá trình đào hồ tưới nước tại rẫy thì phát hiện mộthòn đá bán quý nặng gần 30 tấn. Hay tin, chính quyền xã Đắk Gằn đã cử lực lượng xuống lập biên bản, canh giữ hòn đá. Dù vậy, đến khoảng 21 giờ, ngày 11-2, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ xe rơmoóc do tài xế Nghĩa điều khiển vận chuyển hòn đá đi tiêu thụ. Cơ quan công an đã đưa phương tiện cùng hòn đá về trụ sở tạm giữ để điều tra vì tài xế không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hòn đá. Cơ quan công an xác định hòn đá thuộc chủng loại đá bán quý canxedon cấm khai thác, buôn bán.