Vụ “Bắt trói kẻ trộm bị khởi tố”: Tòa: Bắt người là đúng, giữ người là sai

Bản án thiếu thuyết phục! Trong vụ án này, rõ ràng sau khi bắt được kẻ trộm cha con anh Trình đã xoay xở, làm hết cách để bàn giao tên trộm. Cụ thể là anh Trình đã gọi điện thoại báo cho trưởng ấp nhiều lần không được, sau đó tiếp tục gọi nữa thì trưởng ấp đã đến. Hiện nay chưa có văn bản nào hướng dẫn việc bắt người phạm tội quả tang thì được giữ lại trong thời gian bao lâu. Và nếu đã gọi báo cho công an, trưởng ấp nhưng họ chưa kịp đến, họ chậm đến thì sao? Không lẽ lúc ấy cứ đè người bắt trộm ra xử hình sự? Trả lời PV báo Pháp Luật TP.HCM trước đây, chính ông Huỳnh Văn Toàn (Viện trưởng VKSND huyện Chợ Lách) từng thừa nhận: Bắt người phạm tội quả tang thì người bắt phải đem liền tên trộm đến cơ quan chức năng nhưng luật không ghi rõ “liền” là ngay tức khắc hay là mấy tiếng đồng hồ sau. PV hỏi: “Dân bắt trộm quả tang giữa đêm khuya vắng người nhưng không được trói, lỡ tên trộm chạy thoát thì sao?”. Ông Toàn trả lời: “Cái này phải suy nghĩ thêm, theo quy định thì chỉ có lực lượng chức năng mới được còng, người dân không được còng. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, người dân khi bắt trộm thì cũng phải như thế”. PV lại hỏi: “Nếu là ông, trong trường hợp vụ án nói trên, sau khi phát hiện tên trộm, gọi ba lần nhưng trưởng ấp không bắt máy và sợ tên trộm trốn thoát thì ông sẽ làm gì”. Ông Toàn: “Theo tôi, sau khi bắt trộm, gia đình cùng với lối xóm phải đưa tên trộm đến công an ấp, công an ấp phải đưa về công an xã. Một là phải dẫn đi, hai là phải giữ đó rồi thông báo, nếu thông báo không được thì phải có biện pháp đi, chạy đến lực lượng chức năng”. Là người công tác tại địa bàn huyện Chợ Lách, hẳn ông Toàn biết rõ ấp Phú Bình ở giữa cù lao, muốn đến xã thì phải qua phà, mà đêm khuya thì phà không hoạt động. Trong trường hợp này, người bắt trộm phải làm sao để giải tên trộm lên xã đây? Không lẽ cha con anh Trình phải kè tên trộm bơi qua sông để đưa đến xã? Giả dụ sau khi bắt được trộm, cha con anh Trình cứ neo mãi ở đó mà không báo cho trưởng ấp thì hành vi này phạm tội giữ người trái pháp luật là thuyết phục. Đằng này, cha con anh Trình đã làm hết cách, vậy mà anh Trình vẫn bị khép tội. Vậy thì luật pháp trong trường hợp này bảo vệ ai, người dân bắt trộm hay bảo vệ tên trộm?! HOÀNG VIỆT