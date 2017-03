Vụ bị can Đỗ Đăng Dư chết: Cấp giấy chứng nhận cho luật sư

Ngày 8-11, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Phan Trung Hoài cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phúc đáp công văn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc xem xét cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho các luật sư trong vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của bị can 17 tuổi Đỗ Đăng Dư.



Công văn phúc đáp của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Công văn phúc đáp do Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-Thượng tá Nguyễn Quốc Trịnh ký, giải thích: Cơ quan này đang điều tra vụ án Vũ Văn Bình, can tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người xảy ra tại Trại tạm giam số 3, Công an TP Hà Nội. Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã nhiều lần mời bà Đỗ Thị Mai, mẹ của bị hại Đỗ Đăng Dư đến làm việc nhưng mãi ngày 2-11 bà Mai mới đến.

Sau khi có ý kiến của bà Mai, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho hai luật sư Ngô Ngọc Trai và Nguyễn Hà Luân.

Trước đó, ngày 5-11, luật sư Hà Huy Sơn đã nhận được công văn từ chối cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội với lý do bà Đỗ Thị Mai không yêu cầu. Luật sư Hà Huy Sơn cho hay ông đã gọi điện thoại xác minh và bà Mai cho biết bà không rút đơn yêu cầu đối với luật sư Hà Huy Sơn.

Liên quan việc cấp giấy chứng nhận, ngày 22-10, sau khi CQĐT Công an TP Hà Nội không cấp giấy chứng nhận, các luật sư được gia đình Đỗ Đăng Dư mời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người đã làm đơn khiếu nại đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ngày 26-10, Liên đoàn đã gửi công văn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xem xét cấp giấy chứng nhận cho các luật sư. Trong công văn phúc đáp, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho hay: Mãi ngày 4-11, cơ quan này mới nhận được công văn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam!

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đầu tháng 8-2015, Đỗ Đăng Dư bị Công an huyện Chương Mỹ bắt tạm giam hai tháng để điều tra về tội trộm cắp. Đến ngày 13-8, Dư được chuyển đến Trại tạm giam số 3 (của Công an TP Hà Nội) dành cho người chưa thành niên. Ngày 5-10, VKSND huyện Chương Mỹ có quyết định gia hạn tạm giam đối với Dư.

Trước một ngày có quyết định gia hạn tạm giam, Dư được phân công rửa bát cho các bị can cùng phòng sau khi ăn sáng. Thấy Dư rửa không sạch, một bị can đã tát, đá liên tiếp vào đầu làm Dư té xuống sàn nhà. Các bị can trong phòng đã hô hoán và cán bộ quản giáo đưa đi cấp cứu. Dư được chuyển đến BV Bạch Mai nhưng đến tối 10-10 thì tử vong.

Nghi ngờ về cái chết của Dư, gia đình đã mời luật sư bảo vệ và đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em.