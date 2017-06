Vụ bị tù vì làm sứt mặt bàn: Bị cáo đã kháng cáo

Chuyện bé xé ra to Theo hồ sơ buộc tội, tối 3-2, Trang đến quán karaoke Thanh Hà thì xảy ra mâu thuẫn với chủ quán là bà Nguyễn Thị Thanh Hà. Lời qua tiếng lại, Trang và bà Hà lao vào giằng co. Hai người con gái của bà Hà liền xông vào cùng mẹ giật tóc, cào cấu Trang. Sau đó có người can ngăn nên sự việc dừng lại. Tuy nhiên, khi được mọi người đẩy ra gần chiếc bàn có khung nhựa, mặt đá, Trang vẫn tiếp tục “khẩu chiến” rồi cầm chiếc cốc thủy tinh dằn xuống mặt bàn khiến mặt bàn bị sứt mép. Một số người bạn của Trang biết chuyện vội đến đưa Trang về nhà… Theo kết luận định giá tài sản, chiếc mặt bàn bằng đá của gia đình bà Hà bị sứt hai chỗ, tổng giá trị thiệt hại là gần 2,9 triệu đồng nên Trang bị khởi tố, truy tố, kết án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.