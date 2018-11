Vụ BS Lương: Vì sao giám đốc Công ty Thiên Sơn bị khởi tố?

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Hòa Bình vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung lần ba, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bảy bị can trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến chín người tử vong.



Trong số này, BS Hoàng Công Lương tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội vô ý làm chết người. Ngoài ra, bị can Bùi Mạnh Quốc, giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh, cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên.

Bốn bị can khác gồm ông Trương Quý Dương (cựu giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình), Hoàng Đình Khiếu (cựu phó giám đốc), Trần Văn Thắng (cựu trưởng phòng vật tư) và Trần Văn Sơn (cán bộ phòng vật tư) cùng bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn "cửa đóng then cài" sau khi sự cố chạy thận xảy ra. (Ảnh chụp ngày 31-5-2017)

Đáng chú ý, Công an tỉnh Hòa Bình còn đề nghị truy tố thêm ông Đỗ Anh Tuấn, giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Đỗ Anh Tuấn là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn. Theo điều lệ của công ty, Đỗ Anh Tuấn là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu sự giám sát của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày.

Trong thực hiện Hợp đồng số 315 với BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, Đỗ Anh Tuấn là người có trách nhiệm phải tổ chức thực hiện các điều khoản đã ký kết. Tuy nhiên, trên thực tế, bị can Tuấn đã không triển khai để Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn thực hiện mà tự thỏa thuận (không thông báo cho phía BV) với Bùi Mạnh Quốc (giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) mà chưa có ràng buộc với Quốc để Quốc có trách nhiệm trong việc kiểm tra, báo giá, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO2.

Quá trình thực hiện, Đỗ Anh Tuấn không triển khai trách nhiệm của Công ty Thiên Sơn theo hợp đồng mà yêu cầu và để mặc cho Bùi Mạnh Quốc tự thực hiện tất cả khâu như khảo sát, báo giá, mua các vật tư thay thế, hóa chất tiệt trùng, sửa chữa thay thế.

Do đó, Đỗ Anh Tuấn không biết được Quốc mua và sử dụng các vật tư thay thế, hóa chất để tiệt trùng gì, ở đâu, có đảm bảo an toàn chất lượng và an toàn sử dụng hay không; không biết Quốc tiến hành sửa chữa hệ thống RO như thế nào, có đảm bảo an toàn sử dụng hay không.

Điều này dẫn tới Bùi Mạnh Quốc tự ý sử dụng hóa chất HF, HCL để sục rửa màng lọc trong quá trình thao tác đã để tồn dư một lượng hóa chất lớn gấp nhiều lần mức cho phép trong hệ thống lọc nước, bỏ mặc cho đơn nguyên lọc máu sử dụng, dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi nêu trên của Đỗ Anh Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 285 BLHS năm 1999, nay được quy định tại khoản 3 Điều 360 BLHS năm 2015.