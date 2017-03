Vụ CA đánh chết nghi can: Luật sư ‘sẵn sàng chết’ để làm rõ vấn đề

HĐXX sơ thẩm xử vụ án dùng nhục hình, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã dành trọn thời gian chiều nay (8-4) để các luật sư yêu cầu Thượng tá Lương Tấn Nhật, Phó phòng Kỹ thuật hình sự Công an Phú Yên, đại diện cơ quan chuyên môn về kỹ thuật hình sự lý giải cơ chế hình thành các vết thương trên thi thể nạn nhân Ngô Thanh Kiều, người bị các công an đánh chết khi lấy lời khai do nghi liên quan đến các vụ trộm cắp.

Trước nghi vấn của LS Võ An Đôn, bảo vệ cho gia đình bị hại, về các vết cháy trên người nạn nhân nghi do bị các công an dùng roi điện chích vào, ông Nhật nói rằng tuy ông không có nhiệm vụ giám định nhưng là một trong những người tham gia khám nghiệm tử thi nên có thể giải thích. Ông Nhật thừa nhận trên người nạn nhân có nhiều vết xây xát da đã đóng vảy. Tuy nhiên, theo ông Nhật đây là những vết xây xát cũ chứ không phải vết cháy bởi nếu vết cháy sẽ có bỏng da, lan tỏa.

Luật sư Đôn không chấp nhận lý giải này và đề nghị HĐXX làm rõ nghi vấn trên. Về vết xước trên trên da đầu Ngô Thanh Kiều, ông Nhật cho rằng là vết xước do trợ lý giám định viên lỡ tay khi cạo tóc nạn nhân để khám nghiệm tử thi.

LS Nguyễn Văn Thắng, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, yêu cầu ông Nhật giải thích cơ chế hình thành các vết thương trên đầu nạn nhân mà cáo trạng cho là do bị cáo Thành dùng dùi cui đánh, gây nên, dẫn đến chấn thương sọ não. Ông Nhật cho biết, ngoài tham gia khám nghiệm tử thi, ông còn tham gia hỗ trợ Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao thực nghiệm hiện trường tại phòng làm việc của Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Tuy Hòa- nơi nạn nhân Kiều bị đánh chết. Ông Nhật cho rằng ba vết thương trên đầu nạn nhân Ngô Thanh Kiều do cùng một vật tày không cạnh gây ra. “Kết quả thực nghiệm điều tra cho thấy với vị trí, tư thế ngồi của người đóng vai Ngô Thanh Kiều và vị trí, khoảng cách của chủ thể gây thương tích, có thể chủ thể gây thương tích đã gây ra ba vết thương trên đầu nạn nhân”- ông Nhật nhận định.





Thượng tá Lương Tấn Nhật, Phó phòng Kỹ thuật hình sự Công an Phú Yên, đại diện cơ quan chuyên môn về kỹ thuật hình sự: “Nếu luật sư không tin thì thử thực nghiệm hiện trường với khoảng cách, tư thế đó tôi sẽ đánh chết luật sư ngay!’. Ảnh: TẤN LỘC

Tuy nhiên, LS Thắng truy vấn về cơ chế hình thành vết thương như kích thước, chất liệu vật tày, chiều hướng, khoảng cách, lực tác động… Tuy không phải là phần tranh luận của phiên tòa nhưng giữa LS Thắng và ông Nhật đã tranh luận gay gắt nhiều vấn đề mang tính chuyên môn. Theo ông Nhật thực nghiệm điều tra cho thấy chủ thể gây thương tích ngồi trên bàn có khoảng cách với nạn nhân như vậy có thể dùng vật tày đánh, gây ra ba vết thương trên đầu nạn nhân.

Khi LS Thắng bác bỏ ý kiến này, ông Nhật nói: “Nếu luật sư không tin thì thử thực nghiệm hiện trường với khoảng cách, tư thế đó tôi sẽ đánh chết luật sư ngay!’. LS Thắng đáp trả: “Tôi sẵn sàng chết! Chẳng hèn gì mà không chết để làm rõ vấn đề!’.

LS Nguyễn Văn Thắng: “Tôi sẵn sàng chết! Chẳng hèn gì mà không chết để làm rõ vấn đề!”. Ảnh: TẤN LỘC