Vụ CA đánh chết nghi can: 'Thời điểm đó, tôi có suy nghĩ giấu được cái gì thì giấu!'

Nhân chứng Hà Văn Đại: “Thời điểm đó, tôi có suy nghĩ giấu được cái gì thì giấu!". Ảnh: TẤN LỘC

Chiều ngày 9-4, HĐXX vụ án dùng nhục hình, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) tập trung xét hỏi các nhân chứng là cán bộ công an để làm rõ việc có hay không Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên trinh sát Công an TP Tuy Hòa) dùng gậy cao su đánh vào đầu nghi can Ngô Thanh Kiều gây chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong.

"Là điều tra viên mà sao anh thay đổi liên tục lời khai như vậy?"

Theo lời khai của nhân chứng Hà Văn Đại (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên), khoảng 13g ngày 13-5-2012, ông Đại vào phòng làm việc của Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Tuy Hòa thì thấy Thành bước đến ngồi lên bàn trước mặt Ngô Thanh Kiều, một chân gác lên ghế.

Tiếp đó, Thành dùng tay trái cầm dùi cui để sẵn trên bàn đưa lên. Ông Đại nói với Kiều: “Mày khai đi chứ để bị đánh dữ vậy!”. Khi ông Đại vừa bước ra khỏi phòng vài bước chân thì quay lại thấy Thành dùng dùi cui đánh Kiều hai ba cái theo hướng từ trên xuống nhưng không rõ trúng vào đâu do khuất lưng Thành. “Lúc bị đánh, Kiều la a á. Sau khi tôi ra ngoài cũng nghe Kiều la giống như trước. Khi ngồi ăn cơm trưa ngoài sảnh tôi cũng nghe Kiều la như vậy"- ông Đại khai. Cũng theo nhân chứng Đại, mấy ngày sau, khi đến Công an TP Tuy Hòa giải quyết công việc, khi nhìn thấy Thành, ông Đại nói với một số cán bộ đồng nghiệp: “Thằng này bữa đó đánh dữ lắm!”.

Tuy nhiên, LS Nguyễn Văn Thắng, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên trinh sát Công an TP Tuy Hòa), viện dẫn nhiều bút lục cho thấy lời khai của nhân chứng Hà Văn Đại rất mâu thuẫn trong quá trình điều tra vụ án dùng nhục hình. “Khi khai với điều tra viên Công an tỉnh Phú Yên, anh không hề khai thấy Nguyễn Thân Thảo Thành dùng dùi cui đánh Ngô Thanh Kiều nhưng sau đó anh khai với điều tra viên VKSND Tối cao và tại tòa là có thấy Thành dùng dùi cui để trên bàn đánh vào Kiều.

Ban đầu, anh khai nhìn thấy Thành dùng tay phải đánh Kiều, lúc thì anh khai không xác định được, sau này anh lại khai nhìn thấy Thành đánh bằng tay trái. Trước đây, anh khai với điều tra viên là thấy Kiều bị còng một chân vào ghế nhưng tại tòa lại khai chỉ thấy còng tay vào sau, không thấy còng chân... Lúc thì anh khai thấy Kiều ngồi quay lưng về hướng Nam, khi thì khai thấy lưng Kiều quay về phía Đông. Vì sao anh liên tục thay đổi lời khai như vậy”- LS Thắng truy vấn.

Nhân chứng Hà Văn Đại thanh minh: “Lúc đầu, quan điểm của tôi là khai càng ít càng tốt, biết càng ít bao nhiêu càng tốt cho bản thân tôi bấy nhiêu. Tôi không muốn dính dáng đến vụ án này!”. Khi LS Thắng nhắc lại nhiều lời khai mâu thuẫn nhau của chính nhân chứng Hà Văn Đại với cơ quan điều tra, ông Đại đã phủ nhận chính lời khai của mình.

HĐXX phải nhiều lần cho nhân chứng Đại xem lại các bút lục mà ông đã khai và ký vào biên bản. Ông Đại giải thích: "Lúc khai với điều tra viên Công an tỉnh, tôi có suy nghĩ biết càng ít càng có lợi cho bản thân, càng tốt, càng nhẹ nhàng. Tôi thừa nhận vào thời điểm ấy tôi khai không chính xác".

LS Thắng tiếp tục hỏi: “Vì sao ngay cả làm việc với điều tra viên VKSND Tối cao anh cũng liên tục thay đổi lời khai?” Ông Đại trả lời: “Khi Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao hỏi nhanh quá, tôi khai không kịp nghĩ, không chính xác. Sau đó có thời gian nghĩ lại mới khai chính xác”.

LS Thắng tiếp tục hỏi: “Anh là điều tra viên mà sao anh thay đổi liên tục lời khai như vậy? Nay anh khai kiểu này, mai anh khai kiểu khác!”. Ông Đại lặp đi lặp lại nhiều lần câu giải thích là “Biết càng ít càng tốt”.

Điệp khúc: “Lâu quá tôi không nhớ!”

LS Võ An Đôn, bảo vệ cho gia đình bị hại Ngô Thanh Kiều hỏi: “Để khai một việc đơn giản là nhìn thấy tay phải hay tay trái chứ đâu phải là nghiên cứu một công trình khoa học ghê gớm gì mà có cần thiết phải mất mấy tháng mới xác định rồi liên tục thay đổi lời khai như vậy?”. Ông Đại nói bạch toẹt: “Như tôi đã nói, thời điểm đó, tôi có suy nghĩ giấu được cái gì thì giấu! Khi Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao vào làm việc, tôi mới khai đầy đủ, chính xác”.

Các luật sư cho rằng chỉ mỗi việc xác định Thành cầm dùi cui tay trái hay tay phải mà nhân chứng Hà Văn Đại phải suy nghĩ mấy tháng, điều đó cho thấy các lời khai của ông Đại hoặc không đúng sự thật hoặc có sự sắp xếp.

LS Võ An Đôn hỏi tiếp nhân chứng Đại: "Như anh khai là thấy Nguyễn Thân Thảo Thành đánh Kiều nhưng vì sao anh không can ngăn?", ông Đại đáp: “Do tôi không được giao nhiệm vụ mà tôi có can ngăn cũng không được".

LS Võ An Đôn hỏi tiếp nhân chứng Đại: "Như anh khai là thấy Nguyễn Thân Thảo Thành đánh Kiều nhưng vì sao anh không can ngăn?", ông Đại đáp: “Do tôi không được giao nhiệm vụ mà tôi có can ngăn cũng không được".





HĐXX xét hỏi thêm nhiều nhân chứng là cán bộ công an khác để làm rõ nhiều nội dung vụ án. Tuy nhiên, hầu hết các nhân chứng này đều lặp đi lặp lại điệp khúc “Lâu quá tôi không nhớ!”

Ngày mai (10-4), phiên tòa tiếp tục.