Vụ chai nước có ruồi: Người đòi 500 triệu đồng bị truy tố đến 20 năm tù

Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ 30 ngày 27-1, tại một quán cà phê thuộc huyện Cái Bè (Tiền Giang), các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt quả tang Võ Văn Minh, bán quán cơm tại huyện Cái Bè, đang nhận 500 triệu đồng của Công ty TNHH TM&DV Tân Hiệp Phát.



Anh Võ Văn Minh bị bắt cùng tang vật

Tại cơ quan điều tra, Minh khai cuối tháng 12-2014, lúc đem chai nước ngọt hiệu Number One để bán cho khách, Minh phát hiện bên trong chai có con ruồi nên đã gọi điện thoại báo công ty này.

Sau đó, Minh yêu cầu công ty nói trên phải đưa cho Minh 1 tỉ đồng, nếu không sẽ phát tờ rơi, cung cấp thông tin cho báo chí đăng.

Sau nhiều lần thương lượng, công ty đã đồng ý đưa Minh số tiền là 500 triệu đồng, đồng thời trình báo vụ việc cho công an. Khi Minh đang nhận tiền thì bị bắt quả tang.

Tiếp sau đó, đến ngày 7-2, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận giám định vụ chai nước Number One bằng nhựa của Công ty Tân Hiệp Phát do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang trưng cầu giám định. Nội dung kết luận: “Phát hiện thấy dấu vết biến dạng nắp chai nước nhãn hiệu Number One gửi giám định, dấu vết có chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài hình thành do công cụ sắc nhọn tạo ra. Mực nước trong chai gửi giám định thấp hơn mực nước trong chai gửi làm mẫu so sánh. Các dị vật bên trong chai nước nêu trên là các bộ phận cá thể ruồi”.