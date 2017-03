Vụ “Chị làm KSV, em làm ĐTV”: Cục Điều tra VKSND Tối cao vào cuộc

Ngày 9-6, theo giấy mời của Cục Điều tra VKSND Tối cao, bị cáo Huỳnh Sơn Long cùng chín đồng phạm (bị truy tố về tội trộm cắp tài sản) đã đến trụ sở cơ quan này tại TP.HCM để làm việc. Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm của TAND huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu), các bị cáo đã khai mình bị điều tra viên công an huyện ép cung, dùng nhục hình dẫn đến việc nhận tội oan. Cạnh đó, các bị cáo và gia đình cho biết cũng có nhiều lần gửi đơn tố cáo bị ép cung dùng nhục hình đến VKSND Tối cao và có nêu đích danh những cán bộ điều tra thực hiện nên cơ quan này đã vào cuộc.

Tất cả đều khai bị ép cung

Tính đến thời điểm bị bắt, Long mới 16 tuổi, các đồng phạm của Long thì từ 17 đến 24 tuổi. Vụ án này TAND huyện Châu Đức đã sáu lần đưa ra xét xử, trong đó năm lần phải hoãn để trả hồ sơ điều tra bổ sung do bị cáo phản cung. Ngoài ra, một sự kiện hi hữu thu hút sự quan tâm của dư luận được cho là vi phạm tố tụng nghiêm trọng, đó là việc kiểm sát viên và điều tra viên tiến hành tố tụng là hai chị em ruột. Chưa nói một trong những vụ trộm lại liên quan đến nhà của vị kiểm sát viên này.

Tại buổi làm việc, 8/10 bị cáo lần lượt được điều tra viên (Cục điều tra VKSND Tối cao) ghi lời khai và viết tường trình riêng biệt liên quan đến tố cáo của mình. Nội dung hỏi chủ yếu xoay quanh việc các bị cáo vì sao bị bắt, vì sao nhận tội rồi lại phản cung, có bị ép cung, nhục hình không và bị như thế nào. Đối với các bị cáo chưa thành niên, điều tra viên còn làm rõ việc cơ quan điều tra trước đây có mời người giám hộ, có luật sư không…

Các bị cáo sau khi làm việc với Cục Điều tra VKSND Tối cao. Ảnh: TT

Cụ thể, khi được hỏi, bị cáo Long khai đang chạy xe ngoài đường thì bị công an bắt và sau đó bị ép nhận tội. Điều tra viên hỏi Trần Ngọc Sang trong lúc công an huyện điều tra có bị đánh đập không thì bị cáo này trả lời từng bị điều tra viên còng tay, treo và chích điện vào người. Trả lời câu hỏi bị ép cung như thế nào, bị cáo Nguyễn Ngọc Tiến khai từng bị ép bắt nhận tội và bị dùng nhục hình bằng cách chích điện vào bộ phận sinh dục, bị đánh bằng cây. Trong bản tường trình, bị cáo Nguyễn Trung Quân viết rằng mình bị điều tra viên quấn khăn vào tay rồi còng lại để không có dấu vết. Lúc lấy lời khai vì sợ quá nên nhận tội nhưng khi ra tòa mới dám phản cung. Tương tự, Trần Minh Hoàng cũng khai bị đánh bằng tay vào ngực, bị còng, bị treo. Bị cáo Hồ Văn Lợi thì kể bị chích điện vào hông sau đó viết bản tự khai. Bị cáo Hồ Văn Dũng cũng khai rằng mình bị dùng nhục hình bằng các hình thức tương tự để buộc phải nhận tội…

Kháng cáo kêu oan

Sau khi bị TAND huyện Châu Đức xử sơ thẩm, gia đình các bị cáo và bản thân các bị cáo đã kháng cáo theo hướng đề nghị tòa phúc thẩm tuyên vô tội.

Tại phiên tòa ngày 29-5, bị cáo Long một mực khẳng định mình vô tội vì đang đi ngoài đường thì bị công an mời về làm việc vì không đội mũ bảo hiểm. Sau đó hai cán bộ công an thị trấn và công an huyện đánh để buộc Long nhận có lấy trộm xe. Vì bị đánh quá đau nên Long nhận đại, khai bậy thêm những người khác. Các bị cáo khác cũng tố bị đánh, ép nhận tội vì bị đánh đau nên nhận đại. Trong một số vụ bị quy kết trộm cắp, các bị cáo Hoàng, Tiến, Toàn, Nhân đều có chứng cứ ngoại phạm, có người làm chứng rằng họ không thể có mặt ở thời điểm xảy ra vụ án. Nhưng VKS vẫn khẳng định có việc trộm cắp và chỉ rút truy tố 2/6 vụ trộm mà cáo trạng quy kết. Cạnh đó, VKS cho rằng việc chị làm kiểm sát viên, em làm điều tra viên cùng tham gia điều tra vụ án là vẫn khách quan…

Trong khi luật sư bảo vệ cho các bị cáo đề nghị tòa tuyên các bị cáo không phạm tội vì trong bốn vụ còn lại lời khai của các bị cáo không thể sử dụng làm chứng cứ buộc tội vì không đảm bảo khách quan. Việc các bị cáo khai bị ép cung, dùng nhục hình ở phiên tòa trước đã được tòa ghi nhận, tạm hoãn để xem xét. Nhưng đến nay không có văn bản hay câu trả lời cho các bị cáo và gia đình họ biết là có việc đó hay không. Về mặt tố tụng, lúc lấy lời khai có bị cáo chưa thành niên nhưng CQĐT không mời luật sư, người đại diện là vi phạm nghiêm trọng.

Cuối cùng tòa nhận định việc các bị cáo cho rằng bị ép cung là không có căn cứ và có đủ cơ sở để khẳng định các bị cáo phạm tội. Từ đó, tòa phạt các bị cáo từ 15 tháng tù đến 17 tháng 12 ngày tù (bằng thời gian tạm giam). Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ án có diễn biến mới.