Vụ ‘Chị làm KSV, em làm ĐTV’: Điều tra... lơ mơ!

Chiều 18-8, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Sơn Long (ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) cùng chín bị cáo khác bị TAND huyện Châu Đức kết án gây ra bốn vụ trộm cắp xe máy. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên các bị cáo mức án bằng với thời gian tạm giam. Tuy nhiên, cả 10 bị cáo đều kháng cáo kêu oan. Riêng bị cáo Trần Quang Nhân sau đó rút đơn kháng cáo, cho rằng tòa đã xử mình mức án đúng người, đúng tội.

Tại phiên tòa, trừ bị cáo Nhân rút đơn kháng cáo, bị cáo Long và chín bị cáo còn lại đều khai bị ép cung ngay khi bị bắt về nên buộc phải khai nhận hành vi trộm cắp. Long khai khi bị bắt mới hơn 16 tuổi nhưng khi lấy lời khai ban đầu không có mặt gia đình, luật sư, bị đánh nên khai đại (!). Các bị cáo còn “tố” kiểm sát viên (KSV) và điều tra viên (ĐTV) có lần đã vào nói các bị cáo từ chối luật sư bào chữa sẽ được cho tại ngoại về sớm trước tết 2015.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: KY

Tòa hỏi các bị cáo có chứng cứ việc bức cung, nhục hình không thì các bị cáo, gia đình nói không còn bằng chứng. Gia đình các bị cáo thừa nhận có bồi thường dân sự cho bị hại nhưng do nghe theo KSV ở cấp sơ thẩm để con được cho về.

Luật sư của đa số bị cáo cho rằng tòa cần hủy án sơ thẩm vì VKSND huyện truy tố sáu vụ trộm và đã rút hai vụ tại phiên sơ thẩm vì không đủ chứng cứ. Các vụ còn lại cũng có rất nhiều mâu thuẫn về thời gian, không gian, phương tiện gây án, vi phạm tố tụng, KSV và ĐTV cấp huyện là hai chị em ruột nên không khách quan…

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng các bị cáo phản cung chỉ đưa ra lý do duy nhất là do bị ép cung, dùng nhục hình mà không có chứng cứ. Các bản cung ban đầu, có bản cung có luật sư, gia đình ký tên các bị cáo vẫn nhận tội và gia đình một số bị cáo cũng đã bồi thường dân sự cho bị hại. Do vậy, căn cứ trên lời khai vẫn đủ căn cứ kết tội các bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản.

Chủ tọa nhận xét đây là vụ án truy xét, không có tang chứng, vật chứng, xe máy trộm được đã tiêu thụ, không thu giữ được, còn mâu thuẫn một số điểm về thời gian, không gian, màu xe vì “ai đi ăn trộm mà coi giờ”. Nhưng lời khai ban đầu, bản cung có luật sư, gia đình chứng kiến đủ bằng chứng kết tội các bị cáo. Chủ tọa phiên tòa còn nói các bị cáo lập thành băng nhóm trộm nhiều xe trên địa bàn huyện. “Do quá trình điều tra lơ mơ, có sai sót, chưa chặt chẽ nên chưa xử lý nghiêm được các bị cáo, mức án sơ thẩm quá nhẹ” - chủ tọa nhấn mạnh.

Cuối cùng, HĐXX tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm. HĐXX nhận xét cơ quan điều tra, VKS huyện Châu Đức cần rút kinh nghiệm do quá trình điều tra còn chưa chặt chẽ, sai sót, chưa xử lý hết các vụ trộm các bị cáo gây ra.

Gia đình các bị cáo cho hay dù mức án vẫn bằng thời gian tạm giam, các bị cáo được trả tự do nhưng họ vẫn sẽ làm đơn xin giám đốc thẩm vì họ tin con em mình bị oan.