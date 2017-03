Vụ chìm canô làm chết chín người: Đã có kết luận giám định

Sau khi có kết luận giám định này, các luật sư của hai bị can Vũ Văn Đảo, Đinh Văn Quyết đã làm bản kiến nghị yêu cầu đình chỉ điều tra bị can vì cho rằng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trước đó, đầu tháng 9, CQĐT đã tạm đình chỉ điều tra để trưng cầu giám định với chiếc canô theo yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung lần thứ hai của TAND TP.HCM. Được biết CQĐT trưng cầu giám định gồm năm nội dung và đều được hội đồng giám định do Bộ GTVT thành lập trả lời.

Thứ nhất là nội dung với thiết kế và công suất của canô thì có phải là phương tiện thủy loại II tốc độ cao hay không? Theo kết luận giám định, trong hồ sơ thiết kế do cơ quan trưng cầu giám định cung cấp không thể hiện tốc độ thiết kế. Vì vậy không đủ cơ sở để xác định canô có phải là phương tiện thủy loại II tốc độ cao hay không.

Thứ hai là nội dung với thiết kế của canô thì có đảm bảo điều kiện kinh doanh vận chuyển hành khách hay không? Theo kết luận giám định, theo hồ sơ thiết kế thì không đủ căn cứ để đánh giá canô có đáp ứng được điều kiện kinh doanh vận chuyển hành khách hay không.

Thứ ba là nội dung với thiết kế của canô thì có đảm bảo an toàn khi canô đi vào tuyến hành trình từ Vũng Tàu đến Tiền Giang và ngược lại hay không? Theo kết luận giám định, theo hồ sơ thì canô này được Phòng Đăng kiểm hải quân (Bộ Tư lệnh hải quân) cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật ngày 16-7-2013. Đơn vị sử dụng là cửa khẩu biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Công dụng là tuần tra, khả năng khai thác, hoạt động trong vùng sông vịnh theo hệ thống quy định về quốc phòng. Do đó cần phải đối chiếu với các quy định có liên quan về quốc phòng.

Thứ tư là nội dung với thiết kế của canô thì có đảm bảo an toàn khi tàu đi vào vùng có thời tiết với độ cao sóng là 1 m tương ứng với sóng cấp 4 hay không? Theo kết luận giám định, theo nguyên tắc chung, canô có đảm bảo an toàn trong điều kiện nào đó hay không phụ thuộc vào việc nó có đáp ứng các yêu cầu liên quan của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận để hoạt động trong điều kiện đó hay không. Canô trên được đăng kiểm hải quân chứng nhận an toàn kỹ thuật theo quy định của quốc phòng. Vậy để xác định được nó có phù hợp hoạt động với độ cao sóng là 1 m tương ứng với sóng cấp 4 hay không thì cần phải đối chiếu với các quy định có liên quan về quốc phòng.

Thứ năm là nội dung tác nhân nào trong các thuộc tính của canô là nguyên nhân chính dẫn đến việc nó bị lật, gây hậu quả làm chết chín người? Theo kết luận giám định, theo hồ sơ thì một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do chở quá số người cho phép, cộng thêm khả năng tàu đã gặp thời tiết bất lợi tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, tháng 10-2014, VKSND TP.HCM đã ra cáo trạng truy tố nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc Vũ Văn Đảo và nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina Đinh Văn Quyết về tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn (Điều 214 BLHS). Theo cáo trạng, hai bị can này đã có hành vi điều động ba canô cao tốc chở nhân viên Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép khí Việt Nam từ Tiền Giang đến khu du lịch Đảo Xanh (Vũng Tàu) khi các canô này chưa được Cục Đăng kiểm cấp giấy đăng kiểm, sử dụng sai mục đích, chở quá số người cho phép… Hậu quả là chiếc canô BP 12-04-02 (chở 24 người) bị lật, chìm tại vùng biển Cần Giờ làm chín người chết...