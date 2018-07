Vụ cơ quan điều tra trả xe sai: Lần thứ hai không khởi tố

Mới đây, bà Đinh Anh Thư (vợ nạn nhân) nhận được Thông báo số 114 ngày 18-7-2018 của Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thông báo về việc không khởi tố vụ án.





Bà Thư (vợ nạn nhân)

Theo thông báo này, CQĐT Công an thị xã Điện Bàn nhận định đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu của VKSND thị xã Điện Bàn.

Căn cứ vào sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện, lời khai của người làm chứng, kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, kết quả thực nghiệm điều tra kết luận: “Nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông trên do ông Nguyễn Duy Hùng điều khiển xe mô tô vượt không đảm bảo khoảng cách dẫn đến va chạm vào xe ô tô do ông Trần Công Ân điều khiển dẫn đến hậu quả làm chính ông Hùng tử vong nên vụ tai nạn giao thông trên không có sự việc phạm tội xảy ra”. Vì vậy, ngày 16-7-2018, CQĐT ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự và đã được VKSND Điện Bàn thống nhất kết quả giải quyết theo công văn số 18, ngày 18-7-2018.



Như vậy là sau khi VKSND tỉnh Quảng Nam nhận định việc xác minh, thu thập chứng cứ của Công an thị xã Điện Bàn vi phạm tố tụng nghiêm trọng và chưa đầy đủ dẫn đến việc giải quyết đối với tin báo về vụ TNGT chưa đảm bảo cơ sở vững chắc. Đồng thời VKS tỉnh chỉ đạo Viện trưởng VKS thị xã có trách nhiệm yêu cầu CQĐT tiếp tục xác minh làm rõ thêm những chứng cứ quan trọng thì đến nay Công an thị xã Điện Bàn đã ban hành quyết định không khởi tố vụ án với lý do tương tự với quyết định không khởi tố vụ án mà Công an thị xã Điện Bàn đã ban hành vào tháng 2-2017 và đã bị VKS thị xã hủy bỏ vào tháng 6-2017.

Sau khi nhận được thông báo không khởi tố vụ án, bà Thư đã làm đơn khiếu nại thông báo trên.

Theo bà Thư, kể từ ngày bà nhận được quyết định của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam cho đến nay, CQĐT Công an thị xã Điện Bàn không thông báo cho bà biết về việc thực nghiệm điều tra, kết luận giám định, sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện,… cũng như không hề nhận được thông báo nào từ Công an thị xã Điện Bàn, việc này tước đoạt quyền khiếu nại, quyền yêu cầu được giám định lại của bà.

Trong khi đó, VKS tỉnh từng yêu cầu phải tiến hành thực nghiệm điều tra, trưng cầu giám định lại các dấu vết, chiều hướng, kiểm tra lại làn đường có biển báo phân làn hay không để kết luận diễn biến, nguyên nhân của vụ tai nạn nhưng bà không hề biết được CQĐT có thực hiện theo các yêu cầu trên hay chưa.

Mặt khác, bà Thư cho rằng nếu chồng bà sai thì CQĐT Công an thị xã Điện Bàn phải chỉ rõ ông Hùng đã lái xe mô tô vượt qua cụ thể xe nào, vượt bên trái, hay bên phải; đến điểm cụ thể nào trên đường thì va chạm với xe ô tô mà CQĐT kết luận nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông trên là lỗi của chồng bà.

Từ đó, bà Thư yêu cầu hủy thông báo không khởi tố vụ án hình sự ngày 18-7-2018; xử lý nghiêm ĐTV đã đề xuất trả lại xe ô tô gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thay đổi vật chứng quan trọng nhất của vụ án, không thể tiến hành giám định được dấu vết xe ô tô dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không thể tiến hành điều tra vụ án nói trên được khách quan.

Đồng thời, bà Thư yêu cầu Công an thị xã Điện Bàn phải thông báo cho bà được biết kết quả thực nghiệm điều tra, kết luận giám định, sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện,…để bà thực hiện quyền khiếu nại, quyền yêu cầu được giám định lại, nhằm để bảo vệ được quyền lợi của bà cùng gia đình.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.