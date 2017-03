Vụ công an cho mượn xe để rước dâu: Khởi tố kẻ đập xe

Theo đó, vào sáng 20-11-2016, Quốc và anh trai là Lê Trường Hận (42 tuổi) đi trộm chó.

Sau khi trộm được hai con chó, Hận và Quốc chạy về hướng TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Đúng lúc này anh Trần Trọng Nhân (44 tuổi, ngụ Bến Tre) điều khiển xe 16 chỗ chở khách rước dâu từ TP Mỹ Tho đi TP.HCM chạy cùng chiều với Quốc.

Cho rằng bị xe rước dâu chèn ép khi lưu thông qua cầu Rạch Miễu, vừa qua khỏi cầu, Quốc cúp đầu xe khách và dùng gạch đá đập vỡ kính chắn gió. Chưa dừng lại đó, hai đối tượng này còn dùng gậy tấn công anh Nhân khiến anh bị thương.



Hận và Quốc (áo sọc). Ảnh: Dân Việt





Quốc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thùy Dương



Chứng kiến cảnh tượng trên, những hành khách trên xe liền đến khống chế anh em Quốc giao cho công an địa phương. Kiểm tra xe Quốc, lực lượng chức năng phát hiện hai con chó đã chết và nhiều dụng cụ dùng để trộm chó. Ngay lập tức Quốc và Hận được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Tại đây hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi của mình.

Đáng chú ý, liên quan đến việc rước dâu, do tài xế chở khách rước dâu bị thương, xe thì bị hư hỏng nên không thể lưu thông khiến hai họ trai, họ gái vô cùng lo lắng, sợ trễ giờ lành.



Một đồng chí công an đã trực tiếp lái xe chở gia đình chú rể đi đón dâu. Ảnh: Dân Việt



Rất may mắn, lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho đã điều động xe cơ quan giúp đưa nhà trai tiếp tục lên TP.HCM để kịp giờ rước dâu. Hành động này của Công an tỉnh Tiền Giang rất được người dân cùng dư luận hoan nghênh, ủng hộ.