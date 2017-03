Vụ dân chặn QL1A: Bắt 6 người đập phá, tấn công cảnh sát

Ngày 10-6, tin từ Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam sáu người trong vụ gây rối, chặn xe trên QL1A tại Vĩnh Tân xảy ra trong hai ngày 14 và 15-4.

Lệnh bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản được thực hiện đồng loạt . Trong số sáu người bị khởi tố, bắt giam có một người là phụ nữ.

Được biết, sáng 9-6 khi tiến hành đến nhà riêng ông B để tống đạt quyết định khởi tố bị can nhưng ông B đi vắng. Từ nhiều nguồn tin, lực lượng công an đã ập vào nhà một người gần đó và phát hiện B đang đánh bạc ăn tiền. Ngoài việc bắt giam ông B, lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ hơn 3 triệu đồng trên chiếu bạc và đang lập hồ sơ để xử lý những con bạc tham gia.

Công an huyện Tuy Phong cho biết, trong số sáu người bị bắt giữ có bốn người ở thôn Vĩnh Phúc và hai người ở thôn Vĩnh Tiến. Những người này đã lợi dụng người dân Vĩnh Tân ra đường chặn QL1A để phản đối Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thải tro xỉ gây ô nhiễm môi trường đã kích động, tấn công lực lượng cảnh sát và đập phá khách sạn Vĩnh Hảo và ba xe hơi đậu trong sân khách sạn.

Theo Công an Bình Thuận, ngoài việc Công an Tuy Phong khởi tố bắt giam những người có hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đang triển khai điều tra về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.