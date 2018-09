Vụ đánh nhà báo và KSV tại tòa Bình Chánh: Chuyển hồ sơ lên TP

Theo đó, Cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh nhận thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh nhưng vụ án xảy ra tại TAND huyện Bình Chánh, người bị hại là KSV huyện Bình Chánh và vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Do đó, Cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh đề nghị VKSND huyện Bình Chánh chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT công an TP.HCM thụ lý để bảo đảm tính khách quan, tránh khiếu kiện sau này.



KSV đang bị hành hung. Ảnh cắt từ clip

Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh, VKSND huyện Bình Chánh đã có công văn gửi VKSND TP.HCM đề nghị cấp tố tụng thành phố tiếp nhận hồ sơ vụ án trên.



Sau khi tiếp nhận văn bản đề nghị của VKSND huyện Bình Chánh, VKSND TP.HCM đã đề nghị Cơ quan CSĐT công an TP.HCM thống nhất theo hướng tiếp nhận hồ sơ, bị can để điều tra, xử lý.

Ngày 12-9, VKSND huyện Bình Chánh đã ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, hơn 11 giờ trưa 23-7, sau khi HĐXX TAND huyện Bình Chánh vừa tuyên án xong thì gia đình phía bị đơn đã nhào lên bục HĐXX tấn công KSV. Đây là phiên xử sơ thẩm vụ tranh chấp lối đi chung giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Nam và bị đơn là ông Nguyễn Văn Hiền và bà Trần Thị Em.

Theo đó, bị can Hiền đã xông lên bục HĐXX, dùng tay đánh KSV Nguyễn Văn Lân chảy máu mũi. Lúc này, thấy PV Lê Phong đang tác nghiệp, phía bị đơn cũng xông tới đánh khiến PV Lê Phong bị chảy máu đầu và đập phá phương tiện tác nghiệp của PV. Một cảnh sát khu vực cũng bị đánh bầm mắt trong quá trình ngăn cản xô xát.

Ngày 31-7-2018, Cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền về tội "Gây rối trât tự phiên tòa" và "Chống người thi hành công vụ"; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (em ruột ông Hiền) về tội "Chống người thi hành công vụ". Hiện tại, ông Hiền và Sang vẫn đang bị tạm giam.