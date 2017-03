Vụ 'Hai bên ‘đánh lộn’, chỉ một bên bị tội': Trả tự do cho người mẹ

Thương tật do tai nạn lại cộng dồn để quy tội Ba luật sư bào chữa miễn phí cho vợ chồng ông Huynh là luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), luật sư Lê Ngọc Luân (Đoàn Luật sư TP.HCM) và luật sư Nguyễn Khả Thành (Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên). Tại tòa, các luật sư cho biết kết quả giám định thương tật của ông Tuyên ở BV Chợ Rẫy TP.HCM và BV Đa khoa Bình Phước năm 2013 chỉ ghi nhận vết thương “nứt sọ trán trái”. Các bản giám định này không bóc tách tỉ lệ phần trăm thương tật cho từng vết thương. Gần hai năm sau, giám định thương tật vẫn là 43% nhưng xuất hiện thêm nhiều vết thương mới ở vị trí khác nhau, vết nứt dài hơn. Bản giám định mới đã cộng dồn tỉ lệ phần trăm thương tật các vết thương mới xuất hiện và vết thương cũ. Do đó, tỉ lệ thương tật 43% không hoàn toàn do bị cáo gây nên. Ngoài ra, chương 2 Thông tư 20/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định đối với tổn thương xương sọ và hệ thần kinh, đường kính hoặc chiều dài vết thương dưới 3 cm, điện não có tổn thương tương ứng thì tỉ lệ thương tật 8%-10%. Các luật sư đề nghị HĐXX giám định lại thương tích đối với bị hại. Tuy nhiên, đề nghị này không được tòa chấp nhận.