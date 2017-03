Vụ Huỳnh Văn Nén: Hành trình kêu oan đã từng bị... tắc!

Luật sư Kim Anh không muốn nói về mình

Luật sư Kim Anh Những ngày này, trong niềm vui khi “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén được tự do và khôi phục danh dự, người ta vẫn không thấy LS Kim Anh lên tiếng. Sau nhiều lần cố gắng liên lạc, cuối cùng PV Phương Loan cũng đã nhận được email trả lời của chị. Email viết: “Cảm ơn PV đã liên lạc, hiện tại Kim Anh đang ở nước ngoài. Rất vui vì nút thắt cuối cùng của vụ án “Vườn điều” đã mở, anh Nén đã tìm được công lý. Để tìm được công lý cho những bị can trong vụ án “Vườn điều” là cuộc chạy tiếp sức của rất nhiều người: LS, nhà báo… Kim Anh cũng chỉ là một người chạy trong con đường dài đó. Chị có thể phỏng vấn nhà báo Vũ Đức Sao Biển vì chính anh đã đưa anh Nguyễn Thận đến nhờ Kim Anh bào chữa cho các bị can ở phiên tòa phúc thẩm đầu tiên (4-2002) và bản án sơ thẩm được hủy. Các nhà báo như Sao Biển, Thanh Phong, Đặng Ngọc Khoa, Hồ Việt Khuê, Mạc Hồng Kỳ, Phương Nam, Lương Duy Cường, Trần Mỹ… họ rất có tâm và dũng cảm, hãy viết về họ bạn nhé. Thân mến!”. Dòng email ngắn ngủi, lịch sự từ chối nói về mình và “đẩy” công lao cho những người khác thật khiêm tốn, đáng trân trọng và khâm phục làm sao! Kim Anh là vậy, gặp ai cũng nở nụ cười rất tươi, thấy người nghèo khổ là lập tức dừng lại ân cần thăm hỏi và làm từ thiện như cơm bữa. Còn nhớ năm 2002, khi chúng tôi đến thăm chị lúc đó còn ở Gò Vấp, TP.HCM. Với sắc vóc mảnh mai nhưng chị phải nấu một nồi thuốc Nam to như cái chảo nấu đường cỡ cả trăm lít. Mồ hôi mồ kê đầy mặt nhưng lúc nào chị cũng vừa cười vừa thoăn thoắt đổ nước thuốc vào các can nhựa để phát miễn phí cho người nghèo chữa bệnh. Những bị can trong vụ “Vườn điều” và ông Nén đã quá may mắn khi có rất nhiều người đồng hành không vụ lợi, không màng được “đánh bóng” tên tuổi như LS Kim Anh.