Vụ Kiểm sát viên đi du lịch với nạn nhân: Tòa tuyên mỗi bị cáo 5 năm tù

Ba bị cáo cũng bị tòa tuyên phải liên đới bồi thường cho người bị hại 30 triệu đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản án, đây là vụ án phức tạp. Từ năm 2011 đến nay vụ án này đã trải qua nhiều phiên tòa, trong khi từ đấu đến cuối các bị cáo đều kêu oan.

Theo hồ sơ, Học và ông Mạc Văn Cương hùn tiền mua bán đất kiếm lời. Sáng 11-11-2011, Học gọi điện thoại cho ông Cương, thông báo sẽ đến lấy 30 triệu đồng tiền lãi khi hùn hạp làm ăn mà ông Cương còn nợ Học. Sau đó, Học cùng Thành Thúy và một người nữa đến nhà ông Cương. Hai bên to tiếng với nhau, Thành lấy khẩu súng đánh một cái vào đầu ông Cương làm nạn nhân chảy máu. Sau khi nhận 30 triệu đồng, Học tiếp tục yêu cầu ông Cương phải trả thêm 100 triệu đồng và ông Cương đã viết giấy hẹn hai ngày sau sẽ trả. Sau đó Học và Thành bị bắt, còn Thúy đến tháng 7-2013 ra đầu thú vì có lệnh truy nã.

Từ đầu đến cuối các bị cáo đều kêu oan cho rằng việc bị hại Cương trả tiền là hoàn toàn tự nguyện, việc Thành dùng hung khí đánh ông Cương là dấu hiệu của tội phạm khác chứ không phải tội cướp.

Do chưa bắt được Thúy nên tháng 7-2013 trong phiên xử sơ thẩm lần thứ nhất, chỉ có Thành và Học ra tòa. Trong phiên tòa này luật sư của các bị cáo đã đưa ra một tấm ảnh để chứng minh rằng điều tra viên, KSV có dấu hiệu không vô tư, khách quan khi làm nhiệm vụ vì đi chơi cùng với nạn nhân. Ngay từ giai đoạn điều tra luật sư đã đề nghị thay đổi hai người này nhưng bị từ chối. Nhưng tòa vẫn tuyên phạt Thành tám năm tù, Học bảy năm tù về tội cướp tài sản. Bản án này sau đó bị TAND tỉnh hủy vì KSV và cán bộ điều tra không khách quan nhưng tòa vẫn xử là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Tháng 2-2014 TAND thị xã Tân Uyên mở phiên tòa khác tuyên phạt Thúy chín năm tù cùng về tội cướp tài sản. Bản án này cũng bị TAND tỉnh hủy để nhập vào xét xử chung với Thành và Học. Sau khi nhập vụ án lại, điều tra viên và KSV cũng được thay đổi. Tháng 3 vừa qua TAND thị xã Tân Uyên mở phiên tòa lần thứ ba, đưa ba bị cáo ra xét xử, nhưng phải hoãn để trả hồ sơ điều tra bổ sung.





Quang cảnh phiên tòa (ảnh: T.TÙNG)

Theo tòa, có căn cứ cho rằng các bị cáo có lời nói và hành vi đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản là 30 triệu đồng, việc chưa chiếm đoạt được 100 triệu đồng là do khách quan. Do đó việc truy tố của VKS là không oan. Các bị cáo phạm tội có tổ chức nhưng đồng phạm giản đơn. Bị cáo Thành tích cực và trực tiếp thực hiện hành vi đe dọa người bị hại, phải chịu trách nhiệm cao nhất. Bị cáo cũng phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm vì đã bị kết án về một tội phạm khác. Nhưng do trong quá trình cải tạo đã có thành tích nổi bật trong việc giúp công an phá những vụ án lớn trên địa bàn nên công an tỉnh Bình Dương đã văn bản đề nghị tòa giảm án trong vụ án này. Ngoài ra nguyên nhân xảy ra vụ án là do người bị hại cũng có phần lỗi khi nói chuyện thì lớn tiếng và thách thức các bị cáo, nên cũng xem xét khi lượng hình. Cuối cùng tòa đã tuyên án như trên. Cả ba bị cáo cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo kêu oan.

Trước đó tại phần tranh luận đại diện VKSND thị xã đã đề nghị chuyển tội danh từ cướp tài sản sang cưỡng đoạt tài sản đối với cả ba bị cáo và đề nghị tòa phạt từ sáu đến bảy năm tù.