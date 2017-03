Vụ ‘mấy cái tát oan nghiệt’: Bị hại tha thứ cho gia đình bị cáo

VKS huyện vẫn cho rằng bị hại không có khả năng tự vệ Để làm rõ hơn vụ án, chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan tố tụng huyện Di Linh. Trung tá Võ Khánh Vân (Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Di Linh) cho biết hồ sơ đã chuyển qua VKS, tòa nên không thể cung cấp thông tin. Tuy nhiên, ông Vân nhấn mạnh: “Ban đầu CQĐT chỉ ra quyết định xử phạt hành chính nhưng VKS huyện yêu cầu phải thu hồi quyết định này. Chính VKS đã ra quyết định khởi tố nên chúng tôi mới điều tra theo yêu cầu của VKS”. Ông Phan Văn Phương (Phó Viện trưởng VKSND huyện Di Linh) lý giải về quyết định khởi tố, truy tố: “VKS truy tố các bị cáo là do bị hại không có khả năng tự vệ chứ không phải căn cứ vào tình tiết các bị cáo đóng cửa. Lý do là nhà ông Chân phía trước là đường lộ, hai bên đất trống. Khi xảy ra vụ tát tai, tương quan về lực lượng thì một bên bảy người, một bên chỉ có một. Hiện chưa có văn bản nào hướng dẫn thế nào là “không có khả năng tự vệ” cho nên tùy thuộc vào nhận thức của các cơ quan tố tụng. Trước khi truy tố, chúng tôi cũng phân vân nên đã báo cáo lên cấp trên hết rồi để có sự cân nhắc kỹ càng. Tôi chỉ có thể nói được như thế thôi”. Ông Trần Thanh Hải (Chánh án TAND huyện Di Linh) thì nói không thể trả lời PV vì thẩm phán chủ tọa phiên xử sơ thẩm đã đi công tác. Ông Hải cũng cho biết thêm việc xét xử “do HĐXX đánh giá chứng cứ, lãnh đạo cơ quan không thể can thiệp”. Sau đó, PV nhiều lần liên hệ với thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thẩm nhưng thẩm phán này từ chối tiếp, nói đang rất bận và hứa sẽ liên lạc với PV sau. Trong khi đó, đại diện VKSND và TAND tỉnh Lâm Đồng đều từ chối cung cấp thông tin cùng quan điểm vì vụ án đang trong giai đoạn tố tụng chờ tòa phúc thẩm giải quyết (hiện gia đình ông Chân đã kháng cáo kêu oan - PV). Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi vụ án có diễn tiến mới.