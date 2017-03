Vụ ‘Một con dê 3 vụ án hình sự’: Thêm 2 người nữa bị kết án tù

Người bị hại trong vụ án này là hai chị em Trương Hoàng Oanh và Trương Hoàng Quý. Trước đó, TAND huyện Tân Phú cũng đã tuyên phạt Quý ba năm bốn tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Lúc đó, người bị hại của vụ án là cha con ông Thường.

Vụ án bắt nguồn từ việc ông Thường đánh chết con dê con nặng khoảng 5 kg của nhà Quý. Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin ông Thường (ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) có đất rẫy gần nhà của Quý. Nhà Quý nuôi một đàn dê, đàn dê này hay sang rẫy ông Thường ăn cỏ, phá phách cây trồng. Ông Thường đã yêu cầu nhà Quý không được tiếp tục thả dê sang rẫy mình nữa.



Khu rẫy ông Thường nơi xảy ra sự việc

Ngày 24-2-2014, trong lúc ông Thường và Thoại đang phát cỏ trong rẫy thì đàn dê nhà Quý lại sang. Trong lúc nóng giận, ông Thường đã dùng cây đánh chết một con dê con khoảng 5 kg. Từ đó dẫn đến hai bên đánh nhau, dẫn đến ông Thường bị thương tích 17%, Thoại 15%, Quý 16% và Oanh 1%. Vậy là cha con ông Thường và Quý đều bị khởi tố, hễ người này là bị can/bị cáo thì người kia là người bị hại và ngược lại.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Thường về tội hủy hoại tài sản do ông đánh chết con dê con. Tuy nhiên, vụ án này đến nay tòa vẫn chưa xử được do kết quả định giá tài sản thiệt hại (con dê con đã chết) có vấn đề. Ban đầu con dê con (5 kg) được định giá 5 triệu đồng, lần thứ hai định giá 3,5 triệu đồng, hiện cơ quan tố tụng đang đề nghị cơ quan định giá trung ương định giá lại một lần nữa.