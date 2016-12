Vụ ‘Nghi án oan giết người’: Hai bị can được trả tự do

(PLO)- Ngày 22-12, hai bị cáo kêu oan trong vụ ‘Nghi án oan giết người ở Bình Dương’ mà Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định trả tự do. Quyết định này do Thượng tá Nguyễn Văn Khuyến - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT ký.