Vụ 'người bị bắn được tuyên trắng án': VKS kháng nghị theo hướng có tội

Theo đó, viện cho rằng hành vi chửi đổng của Huỳnh Nhật Quang đã vi phạm vào điểm a Điều 7 Nghị định 73/2010 (quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự). Từ đó, viện đề nghị cấp phúc thẩm xử hủy bản án mà TAND TP Cà Mau đã tuyên Quang không phạm tội chống người thi hành công vụ để cấp sơ thẩm giải quyết lại theo hướng Quang có tội.



Huỳnh Nhật Quang và vết thương do bị ông Dũng bắn. Ảnh: T.VŨ

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 4-2-2013, khi thấy bạn mình bị Công an xã Tắc Vân thổi phạt vi phạm giao thông, Quang vào xin giúp nhưng không được giải quyết. Khi các công an xã bỏ đi thì Quang chửi đổng và bị một công an viên nghe được nên báo với ông Dương Trí Dũng (phó công an xã). Công an xã khống chế, còng tay đưa Quang về trụ sở. Tại đây, Quang đã bị ông Dũng dùng súng bắn đạn cao su bắn một phát vào má, bị thương 8%.

Sau đó Quang bị khởi tố, bắt giam, còn ông Dũng thì công an cho rằng không có hành vi phạm tội. Xử sơ thẩm mới đây, TAND TP Cà Mau tuyên Quang không phạm tội, đồng thời kiến nghị VKSND tỉnh xem xét lại quyết định không khởi tố ông Dũng trước đó.

HỒNG TÚ