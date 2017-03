Vụ ‘nhặt năm lượng vàng’: Kiện công an được!

Tòa từng từ chối giải quyết vàng của ai

Theo Đại úy Nguyễn Thu Thủy (người thụ lý vụ việc), ban đầu Công an TP Cà Mau xác định tranh chấp giữa chị Mai và chị Ngân là dân sự nên đã chuyển hồ sơ cho TAND cùng cấp giải quyết. Tuy nhiên, ngày 5-11-2015, tòa có văn bản phản hồi rằng đó không phải vụ việc dân sự nên không thuộc thẩm quyền của tòa. Từ đó, ngày 15-3-2016, cơ quan công an mới lập biên bản trả vàng cho chị Ngân.

Đại úy Thủy cho biết thêm là cơ quan công an chỉ lập biên bản trả vàng cho chị Ngân chứ không ban hành quyết định. Bởi lẽ hồ sơ thể hiện trước khi chị Mai nhặt được vàng, chị Ngân trình báo công an về việc bị mất trộm số vàng này. Khi công an tạm giữ vàng, mời chị Ngân đến làm việc thì chị lại nói là do sơ ý bị thất lạc, không bị mất trộm. Do đó, cơ quan công an không khởi tố vụ án hình sự đối với thông tin trình báo mất trộm tài sản của chị Ngân mà chỉ tiến hành giao trả vàng nên không cần ra quyết định trả.

Cạnh đó, Đại úy Thủy cũng thừa nhận là cơ quan công an có sơ suất là chỉ đăng tin trên báo Cà Mau dưới hình thức báo giấy mà không đăng rộng rãi nên chị Ngân không biết để tới cơ quan công an làm việc đúng thời hạn.

Kiện hành vi hành chính

Trước hết phải khẳng định việc cơ quan công an mời chị Ngân đến lập biên bản trả vàng mà không ra quyết định trả vàng là không sai. Pháp luật không có quy định nào ràng buộc cơ quan công an phải trả vàng bằng một quyết định trong trường hợp này. Bởi thực chất đây là tài sản công an giữ hộ chứ không theo diện tịch thu hay thu giữ nên khi trả không cần phải ra quyết định. Như vậy, nếu có phát sinh vụ kiện hành chính đối với trưởng Công an TP Cà Mau thì đây là vụ kiện hành vi hành chính.

TS LÊ MINH HÙNG, Trưởng bộ môn

Luật dân sự Trường ĐH Luật TP.HCM